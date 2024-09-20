塞在洲美大橋！陳智菡開地圖驚「淡水到立院整條紅」　結果糗了

▲陳智菡誤以為捷運紅線是塞車。（圖／翻攝自陳智菡 Vicky）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（20）日上午7點多在粉專貼出Google Maps截圖，無奈抱怨今天洲美大橋完全塞住，她卡在橋上動彈不得，便打開地圖一看，稱「從淡水要到立法院的路上都是紅通通的，希望狀況早點排除。」結果就有網友發現，陳智菡似乎錯把捷運紅線當成路況，紛紛開酸「看來捷運車廂塞在洲美大橋了」，引發話題。

陳智菡上午7點19分在粉專發文，「今天不知怎麼回事，洲美大橋完全塞住了，卡在橋上動彈不得，從Google 地圖看，從淡水要到立法院的路上都是紅通通的，希望狀況早點排除，大家也可以早點出門上班，免得跟我一樣要遲到了。」

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之後，陳智菡又在留言處表示，原來是有連環車禍，貼出塞車照，「看起來有點嚴重，看起來要排除還有一陣子。」不過也回應網友，過了洲美大橋後就順了，很快就到立法院。

值得注意的是，就有網友發現，陳智菡貼出的「路況截圖」怪怪的，「是不是PO錯圖？您圖上的紅通通似乎是紅線捷運的路線。」不少人也紛紛開酸，「那個是捷運紅線路線圖吧」、「看來捷運車廂塞在洲美大橋了」、「把捷運紅線當成塞車紅線看的優秀民眾黨發言人」、「不只紅通通，你看還有黃、紫、藍、綠、棕，五彩繽紛呢！」