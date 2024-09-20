觀光署推「國際客Taiwan PASS高鐵版」買1送1　捷運也能搭

▲觀光署推出「Taiwan PASS高鐵版」，國際旅客2人同行1人免費。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

為衝刺千萬國際旅客來台，觀光署今(20日)宣布擴大優惠，繼推出「外籍旅客搭高鐵赴中南部，單程2人同行1人免費」後，即起再推出「Taiwan PASS高鐵版」，國際旅客2人同行1人免費，可搭高鐵、4大捷運、4條台灣好行路線，2025年4月30日前限量開賣3000組。

為持續吸引國際旅客來台，交通部觀光署今宣布推出「國際旅客使用Taiwan PASS高鐵版遊台灣，2人同行1人免費優惠活動案」，等同買一送一，國際旅客可透過產品中的高鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，快速造訪台灣主要都會區及重要熱門景點。

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▲國際旅客使用Taiwan PASS高鐵版優惠，可搭高鐵、捷運和台灣好行。（圖／觀光署提供）

觀光署署長周永暉則表示，「Taiwan PASS」是台灣好玩卡變身而來，此次特別針對持短期觀光簽證來台之外籍旅客，推出「Taiwan PASS高鐵版」2人同行1人免費之超級優惠方案，原價2人5,000元，優惠價2,500元，產品內容包含「高鐵3日券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，旅客購買後將可輕鬆暢遊台灣知名景點。

觀光署指出，「Taiwan PASS高鐵版」為因應國際旅客長途且多日暢遊台灣需求，有別日前推出單程搭高鐵到中南部買一送一活動，此次擴大優惠範圍，鼓勵外國旅客來台多搭乘交通工具，包括高鐵、捷運和台灣好行等，2025年4月30日前限量3000組，「Taiwan PASS高鐵版」優惠活動對象限定為短期入境台灣之外籍旅客，因工作或求學等長期居留台灣者並不適用。

▲年底前持電子票證搭乘宜花東台灣好行10條路線免費。（圖／觀光署提供）

除「Taiwan PASS高鐵版」外，觀光署表示，國內外旅客也可使用的「Taiwan PASS台鐵版」也持續熱銷中。台鐵版整合「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，因應花蓮振興方案推出2人同行1人免費超值優惠，原價2人5,600元，優惠價2,800元，還可搭配今年底前持電子票證搭乘宜花東地區台灣好行10條路線免費方案，可搭大眾運具輕鬆前往東部旅遊。