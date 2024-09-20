　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光署推「國際客Taiwan PASS高鐵版」買1送1　捷運也能搭

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲觀光署推出「Taiwan PASS高鐵版」，國際旅客2人同行1人免費。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

為衝刺千萬國際旅客來台，觀光署今(20日)宣布擴大優惠，繼推出「外籍旅客搭高鐵赴中南部，單程2人同行1人免費」後，即起再推出「Taiwan PASS高鐵版」，國際旅客2人同行1人免費，可搭高鐵、4大捷運、4條台灣好行路線，2025年4月30日前限量開賣3000組。

為持續吸引國際旅客來台，交通部觀光署今宣布推出「國際旅客使用Taiwan PASS高鐵版遊台灣，2人同行1人免費優惠活動案」，等同買一送一，國際旅客可透過產品中的高鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，快速造訪台灣主要都會區及重要熱門景點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼觀光署推Taiwan PASS高鐵版優惠，2人同行1人免費。（圖／觀光署提供）

▲國際旅客使用Taiwan PASS高鐵版優惠，可搭高鐵、捷運和台灣好行。（圖／觀光署提供）

觀光署署長周永暉則表示，「Taiwan PASS」是台灣好玩卡變身而來，此次特別針對持短期觀光簽證來台之外籍旅客，推出「Taiwan PASS高鐵版」2人同行1人免費之超級優惠方案，原價2人5,000元，優惠價2,500元，產品內容包含「高鐵3日券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，旅客購買後將可輕鬆暢遊台灣知名景點。

觀光署指出，「Taiwan PASS高鐵版」為因應國際旅客長途且多日暢遊台灣需求，有別日前推出單程搭高鐵到中南部買一送一活動，此次擴大優惠範圍，鼓勵外國旅客來台多搭乘交通工具，包括高鐵、捷運和台灣好行等，2025年4月30日前限量3000組，「Taiwan PASS高鐵版」優惠活動對象限定為短期入境台灣之外籍旅客，因工作或求學等長期居留台灣者並不適用。

▲▼台灣好行。（圖／觀光署提供）

▲年底前持電子票證搭乘宜花東台灣好行10條路線免費。（圖／觀光署提供）

除「Taiwan PASS高鐵版」外，觀光署表示，國內外旅客也可使用的「Taiwan PASS台鐵版」也持續熱銷中。台鐵版整合「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，因應花蓮振興方案推出2人同行1人免費超值優惠，原價2人5,600元，優惠價2,800元，還可搭配今年底前持電子票證搭乘宜花東地區台灣好行10條路線免費方案，可搭大眾運具輕鬆前往東部旅遊。

ET快訊
LIVE／「死刑存廢」與否？　釋憲案宣判
新竹今晚送煞「路線曝光」！居民哀號：太早了
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　豪雨灌2地
「金龍海嘯」來襲　非七都斷頭潮來了？
千億豪門婚變！正宮怒曬「家暴血衣」　親揭小三示愛文：好愛你
大谷50轟苦主！　他脫帽致敬：這是我最好的投球
快訊／大雷雨轟4縣市　警戒1.5小時
大谷50轟50盜紀念商品出爐　紀念球估638萬台幣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小學三年級就能創立一間公司？富比逗教育攜手MiniBoss商業學院帶領孩子做到了

李多慧「代言價碼飆7位數」來台1年漲10倍？　網曝4優勢：漲價合理

體驗釜山小吃！他點「煎餅＋黑輪湯」價格曝　網嚇傻：錯怪墾丁了

她問「為何20年過去」Energy仍有很多粉絲？網曝關鍵：盼望很久了

新竹今晚送煞「路線曝光」　老翁命喪火窟！居民哀號：太早了

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　豪雨灌2地

快訊／大雷雨轟4縣市　警戒1.5小時

公幼廚工僅領最低183元時薪　全教總籲速制訂薪資制度

金酒大陸總經銷招商！縣議員率人抗議　陳福海回應了

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

小學三年級就能創立一間公司？富比逗教育攜手MiniBoss商業學院帶領孩子做到了

李多慧「代言價碼飆7位數」來台1年漲10倍？　網曝4優勢：漲價合理

體驗釜山小吃！他點「煎餅＋黑輪湯」價格曝　網嚇傻：錯怪墾丁了

她問「為何20年過去」Energy仍有很多粉絲？網曝關鍵：盼望很久了

新竹今晚送煞「路線曝光」　老翁命喪火窟！居民哀號：太早了

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　豪雨灌2地

快訊／大雷雨轟4縣市　警戒1.5小時

公幼廚工僅領最低183元時薪　全教總籲速制訂薪資制度

金酒大陸總經銷招商！縣議員率人抗議　陳福海回應了

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

台東蝸牛粽中毒還不是刑案！3死者今解剖追死因　檢方連2天蒐證

凱米颱風重創校園！　立委丁學忠呼籲中央加速支持復建工程

荷航客機起飛3分鐘後「機師突昏倒」！緊急返航　降落又遇鳥擊

老洋房藏茶餐廳！海龍王燕窩粥超級濃郁　腐皮捲香酥多層次必吃

小學三年級就能創立一間公司？富比逗教育攜手MiniBoss商業學院帶領孩子做到了

陸客流年不利！遊泰被導遊咆哮毆打　在奈良被鹿撞爆攻擊

遭同學變態霸凌　燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年「憤怒砍殺」不忍了

大谷翔平只用一天就超越自己一年成績　杉谷拳士：我看到也笑了

瑞士10公斤K毒送進台灣「價值1.5億」　香港黑幫入境當快閃車手　 　

吃冰會經痛、黑糖能止痛？　「生理期迷思」營養師一次解

2歲萌妹買東西第一視角　奶音講內心OS超可愛 ♥

生活熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

台灣「大學畢業生」傳中國失聯　親姊做最壞打算

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

超商便當防腐劑等於20包泡麵？專家打臉了

網曝螺肉9成是非洲大蝸牛　1物更驚人

雨連襲5天「周日雨最猛」　降溫時間出爐

更多熱門

相關新聞

500名會員點數遭盜！高鐵將贈點回補

500名會員點數遭盜！高鐵將贈點回補

近來頻傳有高鐵會員大量紅利點數遭盜，且被兌換全國電子現金抵用，受害不只他1人。台灣高鐵今(20日)表示，會員系統資料並無外洩，經查點數遭異常兌換會員約500多位，佔高鐵275萬會員總數約0.02%，將以贈點方式歸還會員損失點數，並新增登入通知寄送到信箱機制。

秋天搭台灣好行玩新北　4線公車遊山玩水

秋天搭台灣好行玩新北　4線公車遊山玩水

高鐵會員點數遭盜「不只1人受害」　籲旅客立即改密碼

高鐵會員點數遭盜「不只1人受害」　籲旅客立即改密碼

統一時代周慶化妝品滿2千送300

統一時代周慶化妝品滿2千送300

foodpanda最新限時優惠一次看

foodpanda最新限時優惠一次看

關鍵字：

台灣好行國際旅客觀光署TaiwanPASS高鐵捷運優惠

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面