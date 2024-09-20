交通事故上周25人喪命　死亡最多縣市公布

▲交通部公布每周交通事故死亡統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（20日）公布每周交通事故A1類24小時死亡統計，上周（7日到13日）死亡25人，行人則有1人，今年1月迄9月13日累計死亡達1160人，較去年同期減少6.7%。交通部也公布上周交通死亡最多為台南市有6人，高公局轄管的國道則有5人，行人1人死亡出現在新北市。

交通部今公布9月7日至9月13日交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數為25人，行人1死亡，縣市部分整體死亡人最多縣市為台南市6人、國道5人；行人死亡為新北市1人。

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交通部進一步分析上周交通事故死亡碰撞型態，車與車事故死亡包括路口交岔撞6人、側撞5人、追撞3人、同向擦撞2人、撞停放中車輛1人、對撞1人。另車輛自撞則包括撞護欄4人、撞電桿1人、路上摔倒1人。行人死亡部分為同向通行中1人。

此外，今年1月1日至9月13日累計交通事故24小時死亡，整體死亡人數1160人，較去年同期減少83人，減幅為6.7%；行人死亡為135人，較去年同期減少10人，減幅為6.9%。

今年1月至上周整體死亡最多前四名為桃園市118人、台南市110人、新北市105人、屏東縣100人；行人死亡最多前五名為桃園市17人、台中市14人、台南市12人、高雄市12人、新北市12人。

交通部強調，桃園這幾個月道安表現比較不好，交通部已啟動赴桃園輔導行動，希望找出真正原因，提出防制措施。