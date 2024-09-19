台東「綠白斑馬線」　關山工務段：讓用路人更安全

▲學校及醫療院院所大門口的斑馬線都變綠白相間色。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



近日許多駕駛人在行經台東縣縱谷地區時發現，路口出現和平時不太一樣的「綠白斑馬線」，究竟為何會漆成綠白相間色的呢？據道路主管機關關山工務段表示，許多機車事故都發生在雨天，而綠色斑馬線抗滑係數較高，且更加顯眼好看，期望能讓用路人更加安全！

學校及醫療院院所大門口的斑馬線都變綠白相間色！這是交通部目前為了行的安全所劃設的，並且要把十字路口的行穿線退後3至5公尺，減少轉彎車輛視覺死角，加倍保護行人安全，讓馬路不再成為虎口。

交通部修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增枕木紋行人穿越道線規範，得塗綠底，提醒車輛減速慢行；十字路口的行穿線與橫交道路的路面邊緣應間距3到5公尺，免得綠燈時，轉彎車輛被A柱擋住視線，撞上正在過馬路的行人。

台東縣縱谷地區台9線沿線，目前在學校、醫療院所及火車站前十字或丁字路口的斑馬線，目前均已劃設為「綠白斑馬線」，劃設後，綠底在視覺上發揮警示作用，搭配交通號誌，明顯感受到駕駛在遠處就會逐漸降低車速，急煞、急停情形有減少趨勢，讓學童及民眾在通過行穿線時會更加安心。



關山警察分局表示，有些行人以前不會特別走行穿線，但劃設綠底較為醒目，行人自然會想走綠色區塊，且車輛行經看到地上有不一樣的色塊，也會慢慢減速，交通秩序有較好，效果顯著。另提醒民眾，9月份為「交通安全月」，以「人本交通─禮讓文化」為主軸，請落實「車輛慢看停、行人安全行」，警察也將加強車輛未禮讓行人的取締工作，請駕駛人務必遵守，以維護自身及他人行的安全。