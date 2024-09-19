高雄柴山突湧「超巨噴泉」沖天畫面曝光　竟是18歲女搞的！

記者賴文萱／高雄報導

日前在高雄鼓山區柴山大路的馬路旁邊旁，突然有「超巨噴泉」不斷從地面湧出，高高的水柱沖天，有網友拍下畫面驚呼「柴山噴溫泉了？」不過，警方追查噴泉原因，發現竟是一名18歲駕駛黃女開車撞斷水管釀禍，後續通知自來水公司到場修復，同時也會依法對黃女開罰。

▲高雄柴山突湧「超巨噴泉」。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局17日17時許獲報，柴山大路旁出現超大水柱，到場發現是自來水公司水管減壓閥遭人撞斷，駕駛肇事後駛離現場，所幸無人受傷。警方先在現場疏導交通、警示用路人，同時立即通知自來水公司到場修復水管。

▲柴山大路旁出現超大水柱，警發現是自來水公司水管減壓閥遭人撞斷。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在追查肇事車輛時，在案發後一小時內接獲另一件報案稱爆胎需要協助，18歲駕駛黃女自稱，車輛撞到路邊管線輪胎破裂，於是立即通知黃女到案說明。

黃女這才坦承，稍早跟對向來車會車時，太靠近山坡，不小心撞上自來水公司水管減壓閥，導致水管減壓閥破裂，大量自來水噴出。

▲▼18歲女駕駛不小心撞上自來水公司水管減壓閥，導致水管減壓閥破裂。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續依據《道路交通管理處罰條例》第62條第一項「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷未依規定處置者」規定，對黃女製單舉發，最高可處新台幣3000元罰鍰。該水管於當天18時14分修復完畢，未造成該地區停水。