民雄分局攜手南華大學安全宣導　國際生在台生活沒煩惱

▲▼ 嘉縣警聯合南華大學舉辦113年度境外學生在臺人生及校園安全講座（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局外事科與民雄分局日前攜手南華大學，舉辦113年境外學生在臺生活安全與治安座談會，希望藉此提醒境外生在臺生活應注意人身安全事項，並進行毒品、防詐及交通安全等法紀觀念宣導，也藉由學校及警政單位的共同努力與協助，營造友善及安全的教育環境，使每位境外生能安心在臺求學。

講座吸引來自13個國家的外籍學生參與，其中包括馬來西亞、義大利、南非、印度、史瓦濟蘭等國的學生，並由嘉義縣警察局外事科科長林釗圭以流利的英文開場，向外籍學生介紹嘉義縣警方對境外學生生活安全的關注，民雄分局外事巡佐張啓原也以英文介紹了嘉義縣的地區特色，並提醒外籍學生在日常生活中應注意的安全事項。

另外刑事、婦幼、交通等多單位警員，也分別向學生們宣導了防範詐騙、跟蹤騷擾防治法令、人口販運、防範詐騙、禁止酒駕及交通法規等各項在臺生活中應遵守的重要法令與注意事項，這些資訊對於初次來臺的外籍學生尤為關鍵。





來自義大利的學生王安德提問關於騎乘微型電動二輪車的規定，對此嘉義縣警察局特別強調，騎乘微型電動二輪車雖不需駕照，駕駛人仍須配戴安全帽、車輛需掛牌及投保強制險，同時遵守臺灣的交通規則，嚴禁酒駕，並時刻注意行車安全。



此次講座讓與會學生獲益良多，幫助他們更加深入了解在臺生活及校園安全的注意事項，整場會議在警察同仁細心講解與風趣的言談中畫下一個既輕鬆又具教育意義的完美句點。