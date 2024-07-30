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社會 社會焦點 保障人權

毒販經營詐騙機房還當車手！警逮「斜槓罪犯」嘆：能賺錢都不放過

▲▼ 「斜槓罪犯」，販毒、車手、機房樣樣來 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲「斜槓罪犯」，販毒、車手、機房樣樣來 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局刑事警察大隊發現販毒集團藉由社群平台「X」以「全台發貨隱私安全」、「哈們」等毒品術語，貼文販售毒品大麻花、大麻菸油牟利，並透過「毒郵包」方式製造斷點，避免直接與藥腳碰面，躲避追緝。該局察覺上情即成立專案小組積極調閱監視器影像鎖定犯嫌身分後，立即報請檢察官指揮偵辦，陸續在新北、高雄等處同步執行搜索，拘提、傳喚販毒集團及相關藥腳共10 餘人到案並查扣大麻煙油5 支、大麻煙草38 公克、安非他命20 公克、愷他命9 公克及吸食器等證物。

▲▼ 「斜槓罪犯」，販毒、車手、機房樣樣來 。（圖／嘉義縣警局提供）

黃姓主嫌於警方偵辦期間潛逃出國，在警方積極佈線及追緝下，發現將自柬埔寨入境臺灣，於本月11日直接持拘票在機場大廳等候逮人，進一步追查後發現，黃嫌出國目的竟是從事境外詐欺機房，專門以「假檢警手法」詐騙大陸地區民眾，且年初還曾在桃園地區擔任詐欺取款車手，讚嘆真是「斜槓罪犯」，只要能賺錢通通都不放過，全案移請嘉義地檢署偵辦，黃嫌為嘉義地院裁定羈押。

嘉義縣警察局局長李權哲強調為貫徹警政署「青春專案」及「社區警政再出發」工作，將持續加強對毒品情報的蒐集和打擊毒品犯罪的行動力度，以確保社會的安全與穩定。

 

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