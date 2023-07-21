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嘉義縣警與金融機構合作防詐　金融理財諮詢專線開放諮詢

▲▼ 嘉警銀合作阻詐新策略 提供金融理財諮詢專線！ 。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲▼ 嘉縣警攜手銀行合作阻詐新策略，提供金融理財諮詢專線。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐欺手法推陳出新，詐騙結合臨櫃金融服務，讓民眾難以辨識進而受騙，為強化警銀合作，提升阻詐成效，嘉義縣警察局長林宏儒於112年7月20日邀集嘉義縣銀行公會、中華郵政嘉義郵局、嘉義縣農會、嘉義區漁會等重要金融機構舉辦聯繫座談會，除頒發紀念品予攔阻績優之玉山銀行朴子分行，並請該行經驗分享以提升行員關懷提問能力，亦針對近期本縣高發詐欺犯罪態樣手法分析、受騙民眾徵候提供予各金融機構，強化行員於第一時間能識別遭騙民眾能力，即時通報警方，以有效防堵民眾遭詐。

▲▼ 嘉警銀合作阻詐新策略 提供金融理財諮詢專線！ 。（圖／嘉義縣警察局提供）

因應近期假投資詐騙持續攀升，財損金額常使民眾損失慘重，縣長翁章梁特別指示嘉義縣警察局協調縣內金融機構提供理財諮詢專線，即時提供民眾正確投資理財訊息以避免遭詐。因此，本次會議除著重在協調「金融機構提供理財諮詢管道」之外，亦達成「成立警銀幹部聯繫群組」、「定期舉辦金融聯繫會議」、「辦理警銀攔阻演練」、「每季表揚攔阻有功金融機構」、「強化行員關懷提問及遭詐徵候訓練」等共識，期能建構本縣良好完善的金融機構與警察機關合作聯防機制！

▲▼ 嘉警銀合作阻詐新策略 提供金融理財諮詢專線！ 。（圖／嘉義縣警察局提供）

嘉義縣警察局長林宏儒表示，將持續加強與金融機構之聯繫協調，落實關懷提問工作，以達全民防詐之最佳效能。另外再次呼籲民眾，日前總統蔡英文提出「打詐六個不，詐騙走無頭路」：「要求先匯款的，不要給」、「臉書沒藍勾勾，不要點」、「網路交友借錢，不要信」、「穩賺不賠群組，不要加」、「收到不明簡訊，不要理」、「要求給個資的，不洩漏」，未來本局除持續加強查緝工作外，也會擴大宣導的廣度與深度，發揮警民合作，守護財產安全。
副大隊長蘇俊冠說明影片連結: https://drive.google.com/file/d/1qPEFgqRCochveLM3535bB_9yJo1uPqjh/view?usp=sharing

 ▲▼ 嘉警銀合作阻詐新策略 提供金融理財諮詢專線！ 。（圖／嘉義縣警察局提供）

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