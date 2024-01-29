嘉義縣警局3分局長調動　曾冠螢、方子欽及陳勇誌接任

▲嘉義縣警局分局長交接 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警局今(29)日下午2時舉辦卸、新任分局長交接典禮，由縣長翁章梁主持，並邀請縣內地方首長、各級民意代表及社會賢達與會觀禮，典禮中縣長翁章梁感謝卸任分局長在嘉義縣服務期間，對於治安維護工作的付出與努力。

翁章梁表示，新到任3位分局長在原單位表現都十分優異，學、經歷也相當豐富，期盼他們就任後，延續該縣的優良傳統，在林局長領導下，克盡職責、有所發揮，帶領所屬同仁全力投入治安維護工作，同時也應提升廉能法治觀念、建立警察優質文化，秉持「警民一家，治安與共」精神，尤其是與民眾切身相關的民生竊盜案件，更是要比照重大案件偵辦，有效且迅速壓制任何在該縣犯罪的刑事案件，確保民眾生命、財產安全與安定的生活。

為應警察勤、業務需要，內政部警政署就適任人選之品操學能、工作績效並依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整，於1月24日公布重要警職人事異動案，嘉義縣警察局有3位分局長異動。

水上分局長楊迪光調派代宜蘭縣政府警察局礁溪分局長，中埔分局長張明忠調派代雲林縣警察局斗南分局長，竹崎分局長閻百川調派代雲林縣警察局西螺分局長。雲林縣警察局西螺分局長曾冠螢調派代該局水上分局長，金門縣警察局金城分局長方子欽調派代該局中埔分局長，臺東縣警察局成功分局長陳勇誌調派代該局竹崎分局長。