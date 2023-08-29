守住千萬積蓄！嘉義縣表揚阻詐有功人員　假投資案例為大宗

▲ 嘉義縣警察局局長林宏儒在治安會報中，公開表揚表揚防詐有功人員 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣在112年5、6月間，總計攔阻詐騙33件，成功守護民眾財產達新臺幣1000萬餘元，警察局局長林宏儒在昨(28)日縣府治安會報中公開表揚中華郵政民雄郵局、太保市農會、梅山鄉農會、竹崎鄉農會、義竹鄉農會、臺灣中小企業銀行民雄分行、合作金庫北朴子分行、京城銀行朴子分行、臺灣銀行太保分行等9名有功人員。

嘉義縣警察局分析，本年5、6月間又見假冒親友（多年不見親友來電以各種名義借款）、假冒檢警（假冒健保署來電謊稱健保卡遭鎖卡）、假投資（宣稱有獨家投資管道可高額獲利且穩賺不賠）等詐騙老梗，尤以假投資案例佔多數，其中1件為民雄分局警銀聯手阻詐，詐騙集團宣稱有內線股票消息（盤後交易），要求民眾提領新臺幣140萬元投資，幸臺灣中小企業銀行民雄分行陳姓行員及時發現民眾疑似遭詐騙，通報民雄警分局員警到場成功攔阻。

嘉義縣警察局在今（112）年7月20日召開金融機構座談會，邀請各金融機構主管研商合作辦理攔阻詐騙之教育訓練、宣導等事情，並結合文化觀光局2023東石海之夏、靠山發浪音樂祭等觀光活動進行反詐騙宣導，讓民眾多了解防詐小知識，守護民眾財產安全，該局並提醒民眾，投資理財可諮詢各金融機構理財諮詢專線，提供正確投資訊息以避免遭詐，若有接到各種理由要求匯(領)款情形應保持冷靜，並撥打110、165詢問，或主動前往鄰近派出所諮詢，避免遭詐。同時各分駐(派出)所員警與各地農(漁)會、金融機構及超商合作，共同攔阻詐騙，以保護縣民財產。