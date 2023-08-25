「保麗龍箱裡沒海鮮」藏4千萬毒品　警破分裝廠...抄出7Kg海洛因

▲▼ 嘉縣查獲海鮮保冷箱藏毒品，市價高達4千萬 。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局日前溯源追查毒品案，發現嘉義縣番路鄉某蔡姓男子疑似於租屋處從事毒品分裝及持有大量毒品伺機販售等行為，影響社會治安甚鉅，立即由刑警大隊與中埔分局、布袋分局共組專案小組深入追查，並報請臺灣嘉義地方檢察署李昕諭檢察官指揮偵辦，歷經數月蒐集蔡男犯罪事證，期間發現蔡嫌租屋處可能藏放大量毒品情事，向臺灣嘉義地方法院聲請搜索票獲准，並順利查獲藏於海鮮保麗龍箱內的大批毒品。

警方於本(112)年5月至該址執行搜索，一開始僅搜出第二級毒品大麻菸油、混合式毒品咖啡包分裝原料、器具等，與蒐報情資尚有落差，所幸經專案小組努力不懈地進行地毯式搜索，終於在其客廳角落發現1個印有海鮮字樣的保麗龍箱，打開一看全是第一級毒品海洛因。

經專案人員詳細清點，共查扣第一級毒品海洛因共20大袋（毛重7,355公克）、第二級毒品安非他命1包、大麻煙油82支、大麻巧克力1盒、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮9包(俗稱喵喵、毛重345公克）等毒品證物，另查獲封口機、包裝袋、果汁粉、電子磅秤等毒品分裝工具，這些毒品加總市值已逾新臺幣4,000萬元，蔡男竟能在家中藏放如此多樣且大量毒品，宛如電影「門徒」翻版，全案詢後警方依毒品危害防制條例將蔡男移送法辦經法院裁定羈押，並經檢察官提起公訴。

嘉義縣警察局局長林宏儒表示，毒品是罪惡的根源，施用毒品不僅戕害身心，因毒品而引發之治安事件亦屢見不鮮。本次幸能在如此大量毒品流入市場前予以查獲，有效打擊販毒集團犯行。本局將持續加強查緝各類毒品，向上溯源及向下刨根，秉持對毒品犯罪「零容忍」之緝毒決心，落實毒品掃蕩工作，以淨化社區治安，建立無毒生活環境。