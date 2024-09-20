金阿波羅呼叫器觸碰中東火藥庫敏感神經　藍委籲國安單位深入調查

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

黎巴嫩真主黨成員呼叫器集體爆炸事件震撼全球，對於該呼叫器由台灣製造商金阿波羅所生產，引發國際高度關注。對此，國民黨立委李彥秀表示，「金阿波羅事件」觸碰到中東火藥庫最敏感的神經，已經成為國際重大的軍事外交事件，國安單位應該要深入進行研究，並針對台灣目前隨處可見的通信用品，強化各環節的預防措施，這才是國安單位應該有的承擔與作為。

李彥秀表示，國安系統第一時間完全沒有意識到問題的嚴重性，從「疑賴論」「疑美論」、兩起陸籍人士直闖海岸線，到這次「金阿波羅事件」，國安人士還對外放話這是「境外帳號抹黑台灣，懷疑北京背後操作」，從外太空到賴皇宮，全部都可以扯到對岸「認知作戰」，全世界有哪一個國安單位這麼好當。

李彥秀續指，「金阿波羅事件」觸碰到中東火藥庫最敏感的神經，已經成為國際重大的軍事外交事件，雖然廠商拿出合約，證明是呼叫器是「貼白牌」，並非台灣生產製造，廠商負責人與會計訊後請回，但是前有「璦琿條約」失言引發駭客攻擊事件，特別是針對金阿波羅公司負責人的人身安全，以及台灣整體的社會安全，國安單位必需要有所防範。

針對此次呼叫器與對講機攻擊事件，李彥秀說，包括紙上空殼公司整整佈局三年，大概連電影劇本都想不出來，這種新型態的攻擊方式，已經從過去「無差別式恐怖攻擊」轉為「精準針對重要人物進行突襲」，從「恐怖攻擊」成為「準軍事行動」，此種新型態的攻擊作法，國安單位應該要深入進行研究，並針對台灣目前隨處可見的通信用品，強化各環節的預防措施，這才是國安單位應該有的承擔與作為。

