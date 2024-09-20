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爆炸呼叫器廠商唯一員工！美女CEO聲稱「留學英國」　慘遭校方打臉

▲▼BAC諮詢公司女執行長阿爾西迪亞科諾聲稱會說7種語言。（圖／翻攝自LinkedIn）

▲BAC諮詢公司女執行長阿爾西迪亞科諾聲稱會說7種語言。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者羅翊宬／綜合報導

激進武裝組織真主黨持有的數千台呼叫器，於當地時間17日下午在黎巴嫩境內集體爆炸，第二波還包括對講機爆炸，造成37人死亡、3000人受傷。對此，台灣金阿波羅澄清，呼叫器是由匈牙利的合作夥伴BAC諮詢有限公司生產。不過，BAC的女執行長卻聲稱自己只是中間人。進一步調查發現，倫敦政治經濟學院表示，從未授予女執行長學位。

自從黎巴嫩境內由真主黨持有的數千台呼叫器Gold Apollo AR924集體爆炸、導致多人喪命後，來自台灣的製造商金阿波羅（Gold Apollo）受到外界質疑，不過金阿波羅集團卻澄清，該款爆炸的呼叫器授權給BAC諮詢有限公司（BAC CONSULTING KFT）進行產品設計與製造，並在特定區域內使用金阿波羅公司品牌商標進行銷售。

根據《每日郵報》，調閱BAC諮詢有限公司的紀錄可以發現，其實BAC是由現年49歲、來自匈牙利的首席女執行長阿爾西迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）於2022年5月創立，總部設於匈牙利首都布達佩斯。3名情報官員向《紐約時報》透露，其實BAC公司是以色列情報機構「摩薩德」所設立的其中一間空殼公司。

擔任首席女執行長的阿爾西迪亞科諾，自詡會說包括俄語、義大利語在內等7種語言，她在社群網站「研究之門」（ResearchGate）的技能列表添加「災難管理」、「量子力學」，而她在BAC公司網站的簡歷中，聲稱自己是科學家，利用多元化背景從事戰略決策（水和氣候政策、投資）。

阿爾西迪亞科諾更表示，自己曾經前往英國倫敦接受教育，包括在倫敦政治經濟學院（LSE）研讀政治學、獲取一系列的證書，並擁有倫敦大學學院物理學博士學位。

不過，倫敦政治經濟學院卻打臉她的說法，表示過去這些年裡並未授予她政治學研究生的文憑。倫敦大學亞非學院也表示，無法證實她聲稱過去曾前往留學的說法。

自從黎巴嫩發生一連串爆炸案後，阿爾西迪亞科諾的前男友出面聲稱，即便這位來自匈牙利的女商人是呼叫器爆炸事件的核心人物，然而她卻對公司的活動「含糊其詞」，且在商務活動上不太樂於助人。

阿爾西迪亞科諾的前男友受訪時表示，「每當我問起她的業務涉及何種項目時，她從來不會真正說她在做什麼，她只會說『照常交易』，總是含糊其詞。」

相關親友則透露，阿爾西迪亞科諾誕生於義大利西西里島的東岸城市卡塔尼亞，至於她的母親則是仍居住在義大利。2年前，阿爾西迪亞科諾創辦公司，登記的地址是祖母博爾巴拉（Borbala）的居住地，其祖母3年前以93歲高齡去世。

祖母的鄰居受訪時透露，阿爾西迪亞科諾偶爾周日會來這吃午餐，但並不是那麼頻繁，且自從祖母去世以後，她便很少來看房子，且房子一直都沒有對外出租。

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