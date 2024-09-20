　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黎巴嫩呼叫器連環爆！藍籲檢調速查　台若涉案應道歉

▲▼國民黨黨團大會 王鴻薇 林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

黎巴嫩真主黨成員呼叫器17日集體爆炸造成嚴重死傷，該呼叫器遭指為台灣公司金阿波羅產品。國民黨團首席副書記長王鴻薇今（20日）受訪時表示，這件事情有損台灣國際形象，且台灣不該介入以色列與黎巴嫩真主黨的問題，檢調應該盡快釐清。

位於新北市汐止的金阿波羅公司此次捲進造成嚴重傷亡的黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案。王鴻薇表示，這起事件在國際媒體引起震撼，尤其以色列與黎巴嫩真主黨的爭議，其實以台灣的角色來講，真的不應該介入或參與任何一方的爭議。

王鴻薇指出，這件事情她支持檢調立刻開始辦案，釐清真相，如果金阿波羅真的有介入或參與，我國必須採取相關行動，來宣示台灣絕對不會介入這場戰爭。那如果金阿波羅真的沒有參與，那也必須對國際說清楚。

是否這樣的態勢有損台灣形象？王鴻薇直言，「當然有損啊」，這件事情傷及平民與兒童，如果有台灣出口的產品變成戰爭裡面的殺人工具，這都是大家不樂見的，所以這件事情一定要盡快釐清。

王鴻薇指出，包括經濟部、外交部第一時間都急著撇清，甚至國安單位卻說這件事情是認知作戰，這種說法就很莫名其妙，不應該去模糊焦點。因為報導這件事情是美國主要媒體，包括《紐約時報》等等，台灣怎麼牽扯到認知作戰去了？

王鴻薇強調，這件事情應該要誠懇面對，如果有就承認、道歉，沒有就還給廠商及台灣的清白。

ET快訊
16歲高中生來不及逃…樓梯口喪命　校方悲：守規矩好學生
越式小吃店13人腹瀉狂吐！　衛生局勒令停業
快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　現場綠委歡呼加油
快訊／營建股一片慘綠！　15檔重挫
網紅星期天56萬粉專疑被盜！　變「1男摟2女」大頭貼
直擊／好市多iPhone 16省超過千元！　256G搶到剩1
快訊／央行重手！營建股崩了　重挫逾7%
快訊／新會期秒開戰！民眾黨團包圍NCC主委嗆「滾出去」
「反指標女神」7月才訂預售屋！　怒哀號：只是想換房

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

籲大法官不要盲從執政黨黨綱　藍委：死刑存廢應由立法院決定

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

黎巴嫩BB Call爆炸案連結台灣政府　卓榮泰：已在追查假消息來源

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

韓國瑜喊用愛質詢　卓榮泰：國會應是人民的希望非朝野戰場

黎巴嫩呼叫器連環爆！藍籲檢調速查　台若涉案應道歉

死刑釋憲下午出爐　卓榮泰：靜待結果、將成社會共同標準

央行出重手打房　卓榮泰重申「打炒房非打房」：盼房市有正常發展

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

籲大法官不要盲從執政黨黨綱　藍委：死刑存廢應由立法院決定

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

黎巴嫩BB Call爆炸案連結台灣政府　卓榮泰：已在追查假消息來源

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

韓國瑜喊用愛質詢　卓榮泰：國會應是人民的希望非朝野戰場

黎巴嫩呼叫器連環爆！藍籲檢調速查　台若涉案應道歉

死刑釋憲下午出爐　卓榮泰：靜待結果、將成社會共同標準

央行出重手打房　卓榮泰重申「打炒房非打房」：盼房市有正常發展

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

警糾安全帽沒扣！台中男痛苦露「噴血大拇指」：斷掉了扣不起來

桑坦德9下再見轟一棒定江山　金鶯擊敗巨人鞏固外卡優勢　

神引導大谷達成51轟51盜　栗山英樹稱讚四刀流：很有翔平風格

果然是劉在錫！　國稅局驚呆「怎麼查都零瑕疵」：國寶級誠實申報

台北人限定！「攜帶身分證正本」蔣萬安請看電影　2場次資訊曝光

「老人只記得過去」　枋寮警南下找到想恆春老家的住民

中國有望解禁日水產！　日媒爆：開「1條件」要日本答應

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

TPOC名嘴聲量王　他打敗蔡正元奪冠

文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

陸取消台灣農產免稅　陸委會：善意有目的

洪健益公布「蔡壁如手諭」　本尊回應

TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

黃珊珊：都市計畫法授權市府自定容獎

柯志恩：2026高雄市長無藍白合必死無疑

婚姻平權向前進！　內政部宣布：兩岸同性伴侶第三地結婚可在台登記

兩岸同性伴侶可結婚　但拿身分證仍有難關

更多熱門

相關新聞

以色列戰鬥機空襲真主黨　美英呼籲克制

以色列戰鬥機空襲真主黨　美英呼籲克制

近來以色列情報當局疑似引爆黎巴嫩極端武裝組織真主黨持有的呼叫器，導致黎巴嫩境內至少37人死亡、3000人受傷。事後，以色列軍方於當地時間19日晚間派出數十架戰鬥機，轟炸黎巴嫩南部的真主黨目標，包括100具火箭發射器。對此，美國、英國呼籲以色列能夠克制攻擊行動。

黎巴嫩BB call爆炸釀死傷　郭智輝：可以肯定非台灣生產

黎巴嫩BB call爆炸釀死傷　郭智輝：可以肯定非台灣生產

調查曝：呼叫器「運抵黎巴嫩前」就被放炸藥

調查曝：呼叫器「運抵黎巴嫩前」就被放炸藥

真主黨呼叫器爆炸後　以軍大舉空襲黎巴嫩南部

真主黨呼叫器爆炸後　以軍大舉空襲黎巴嫩南部

金阿波羅老董捲「奪命BB call」　涉案情況曝

金阿波羅老董捲「奪命BB call」　涉案情況曝

關鍵字：

黎巴嫩呼叫器金阿波羅

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

紀卜心3度被炎上「道歉了」

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕！　黃曉明聚會狂加菜：我家孕婦要吃

快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面