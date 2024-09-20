黎巴嫩呼叫器連環爆！藍籲檢調速查　台若涉案應道歉

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

黎巴嫩真主黨成員呼叫器17日集體爆炸造成嚴重死傷，該呼叫器遭指為台灣公司金阿波羅產品。國民黨團首席副書記長王鴻薇今（20日）受訪時表示，這件事情有損台灣國際形象，且台灣不該介入以色列與黎巴嫩真主黨的問題，檢調應該盡快釐清。

位於新北市汐止的金阿波羅公司此次捲進造成嚴重傷亡的黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案。王鴻薇表示，這起事件在國際媒體引起震撼，尤其以色列與黎巴嫩真主黨的爭議，其實以台灣的角色來講，真的不應該介入或參與任何一方的爭議。

王鴻薇指出，這件事情她支持檢調立刻開始辦案，釐清真相，如果金阿波羅真的有介入或參與，我國必須採取相關行動，來宣示台灣絕對不會介入這場戰爭。那如果金阿波羅真的沒有參與，那也必須對國際說清楚。

是否這樣的態勢有損台灣形象？王鴻薇直言，「當然有損啊」，這件事情傷及平民與兒童，如果有台灣出口的產品變成戰爭裡面的殺人工具，這都是大家不樂見的，所以這件事情一定要盡快釐清。

王鴻薇指出，包括經濟部、外交部第一時間都急著撇清，甚至國安單位卻說這件事情是認知作戰，這種說法就很莫名其妙，不應該去模糊焦點。因為報導這件事情是美國主要媒體，包括《紐約時報》等等，台灣怎麼牽扯到認知作戰去了？

王鴻薇強調，這件事情應該要誠懇面對，如果有就承認、道歉，沒有就還給廠商及台灣的清白。