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黎巴嫩頒新令！旅客禁帶BB Call、對講機上機　多家航空宣布停飛

▲▼ 法國航空（Air France）。（圖／CFP）

▲黎巴嫩連環爆炸案發生後，當局發布了禁止旅客攜帶BB Call和對講機上機的命令，而法航等公司也暫停了多架航班。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩近日接連發生呼叫器（BB Call）與手持對講機爆炸事件，造成大量死傷。黎巴嫩民航局19日發布禁令，禁止從貝魯特機場起飛的旅客攜帶對講機和呼叫器上機，隨後法國航空、德國漢莎航空以「安全考量」為由，暫停了多架往返以色列和黎巴嫩的航班。

綜合外媒報導，黎巴嫩的通訊設備連環爆炸案發生後，真主黨就將矛頭指向了以色列，並矢言要對以方展開報復，令中東局勢升溫。為了避免通訊設備在飛機上爆炸，釀成嚴重死傷，黎巴嫩民航局19日下令所有航空公司禁止乘客攜帶相關設備上機，並限制其通過空運運輸。

卡達航空隨後迅速響應當局的決定，透過社群媒體宣布禁止從貝魯特機場起飛的乘客攜帶對講機和呼叫器，而且不論是隨身行李、托運行李還是貨物，均受到該禁令的約束，直至另行通知。卡達航空強調，這一限制是為了確保乘客及航班的安全。與此同時，不少航空公司也基於中東緊張局勢和安全考量，暫停飛往特拉維夫、貝魯特等地的航班。

以色列媒體統計，目前已有20多家航空公司取消了往返以色列的航班，其中包括了美國聯合航空公司、達美航空、美國航空、荷蘭航空、克羅埃西亞航空、西班牙伏林航空、愛爾蘭瑞安航空，以及印度航空等。最新宣布停飛的法國航空和德國漢莎航空表示，公司正密切監控局勢發展，並根據安全狀況做出相應調整，暫時繞飛以色列和黎巴嫩領空，直到局勢穩定為止。

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