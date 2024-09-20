美情報員：以色列是「BB Call炸彈」廠商金主　行動已策劃15年

▲黎巴嫩日前發生呼叫器連環爆炸案，如今有知情人士透露，引發爆炸的呼叫器是以色列所授意生產。（圖／達志影像／newscom）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩近日接連發生呼叫器（BB Call）與手持對講機爆炸事件，造成至少37人死亡，逾2900人受傷。美國一名情報人員最近證實，以色列參與了這起連環爆炸中呼叫器的生產，而且這個被稱為「供應鏈攔截」的行動已策劃了至少15年。

ABC引述這名消息人士指出，這些呼叫器被植入了1至2盎司的炸藥，並透過一個遙控裝置引爆，旨在削弱真主黨的行動能力，而以色列通過空殼公司、多層次的情報官員及其資產，假借一家合法公司的名義製造呼叫器，因此公司內有不少人其實也不清楚自己實際上是為誰工作。

▲據悉，美國因害怕傷及無辜，並不支持以色列的這項計畫。圖為一個呼叫器發生爆炸的畫面。（圖／路透）

報導稱，美國中央情報局（CIA）一直對此持保留態度，認為相關行動對無辜者風險過高，但以色列堅持決定執行計畫。當地9月19日，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）嚴厲譴責了這起攻擊，並表示以色列的目標是在這起行動中殺死至少5000人，所幸真主黨最高領導層使用的是舊款呼叫器，而且不是所有呼叫器都被分發了出去。

真主黨目前正對爆炸案進行全面調查，而負責生產涉案呼叫器的匈牙利的BAC Consulting KFT公司和被捲入案件的台灣廠商Gold Apollo（金阿波羅）暫時還未回應媒體置評請求。匈牙利政府強調，BAC所生產的呼叫器並未流入國內市場。