15歲女朝母臉上連開3槍　冷血滑手機傳訊「邀朋友過來看屍體」

▲監視器拍到，少女犯案後反應十分平靜。（圖／翻攝自Law&Crime）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州15歲少女格雷格(Carly Gregg)被家中監視器拍到，朝母親臉上連開3槍後，還像沒事一樣拿起手機傳簡訊，甚至邀請朋友來家裡看屍體，行徑十分冷血。

居住在密西西比州布蘭登(Brandon)的少女格雷格，被控今年3月19日在家槍殺身為高中老師的母親艾希莉(Ashley Smylie)，射殺母親後，她還計畫把命案嫁禍給繼父斯邁利(Heath Smylie)，並且也試圖謀殺繼父，目前正在接受審判。

???????????? ????????????????????????????: A Mississippi teen girl shot and k*lled her mom before luring her stepfather to their house and sh**ting him in the shoulder after someone had tipped the teen’s mother off about her marijuana use.



The eerie footage shows 15-year-old Carly Gregg entering… pic.twitter.com/8mGTQFYlu3 — RedWave Press (@RedWave_Press) September 19, 2024

檢方17日開庭時對外揭露監視器畫面，可看到格雷格背後藏著一把.357麥格農(Magnum)手槍，在家中四處走來走去，後來傳出3聲槍響和慘叫聲，她犯案後來到廚房，冷靜拿起母親的手機傳了幾則簡訊，其中一條是傳給繼父，模仿母親口吻要對方早點回家。

檢方指出，格雷格除了引誘繼父早點回家，還傳簡訊給朋友邀約他們來家中看屍體，而在她向母親開槍幾小時前，對方才在她的房間搜出大麻。精神科醫生表示，格雷格案發後出現嚴重心理問題，「她非常在乎母親對她的看法，所以被對方發現吸食大麻對她來說非常嚴重」。

繼父斯邁利表示，當天他進門後，格雷格突然朝他頭部開槍，幸好他及時閃開，他必須奮力和格雷格搏鬥才能搶走手槍，肩膀中彈的他發現妻子已經死亡，周圍到處都是血。

格雷格被控謀殺、謀殺未遂與竄改證據等重罪，她拒絕檢方提出的認罪協議，試圖以精神問題來為自己的罪行開脫，如罪名成立，她將面臨最高無期徒刑的下場。