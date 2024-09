15歲女朝母臉上連開3槍　冷血滑手機傳訊「邀朋友過來看屍體」

▲監視器拍到,少女犯案後反應十分平靜。(圖/翻攝自Law&Crime)

記者李振慧/綜合報導

美國密西西比州15歲少女格雷格(Carly Gregg)被家中監視器拍到,朝母親臉上連開3槍後,還像沒事一樣拿起手機傳簡訊,甚至邀請朋友來家裡看屍體,行徑十分冷血。

居住在密西西比州布蘭登(Brandon)的少女格雷格,被控今年3月19日在家槍殺身為高中老師的母親艾希莉(Ashley Smylie),射殺母親後,她還計畫把命案嫁禍給繼父斯邁利(Heath Smylie),並且也試圖謀殺繼父,目前正在接受審判。

???????????? ????????????????????????????: A Mississippi teen girl shot and k*lled her mom before luring her stepfather to their house and sh**ting him in the shoulder after someone had tipped the teen’s mother off about her marijuana use.



The eerie footage shows 15-year-old Carly Gregg entering… pic.twitter.com/8mGTQFYlu3