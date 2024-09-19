長期鼻塞過敏！男擤鼻涕「噴出整塊積木」　卡鼻孔26年無人知

▲諾頓不知道有一塊積木卡在自己的鼻腔裡，導致他26年來飽受鼻炎困擾。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國32歲男子諾頓（Andi Norton）長期飽受鼻塞和過敏困擾，不料他最近打噴嚏時，鼻腔突然噴出一塊積木，才讓他猛然想起自己6歲時曾意外將一塊積木塞進鼻子裡，揭示了他26年來被鼻炎纏身的原因。

據《今日美國》報導，過去幾十年來，諾頓一直被嚴重的鼻竇炎、過敏、氣喘、充血性鼻炎，甚至睡眠呼吸中止症所擾，「我對貓狗、草、樹木和灰塵過敏，因此生活中必然會接觸到這些東西，所以我到處求醫，希望能讓自己的鼻腔好受一點。」

為了緩解症狀，醫生建議諾頓多使用熱水擤鼻涕，豈料諾頓某天在擤鼻涕時，一塊堅硬的碎片突然飛噴到浴室地板上。諾頓上前將碎片撿起，發現那其實是一塊積木，這名男子這才想起自己為什麼會飽受鼻炎所擾。

根據諾頓在Instagram發布的影片，事情可追溯到他約6歲時。他回憶道，自己當時將一個樂高人偶塞進鼻子裡，雖然母親緊急用鑷子取出積木，但其實還有一小塊碎片一直卡在諾頓的鼻孔裡，直到他最近擤鼻涕時，這塊積木才意外被排出。

諾頓表示，這塊積木可能是他過去26年患上鼻炎的罪魁禍首，而他在擺脫了這個困擾許久的異物後，「我現在終於可以順暢地從鼻孔深呼吸了，這是我自小以來未曾有過的感覺。」儘管如此，諾頓還是計劃將這塊積木帶去醫院檢查，進一步確認是否確實是他們呼吸問題的根源。