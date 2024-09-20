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北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

▲▼北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰伯格在告別演說中留下5大建言，「軍事實力是對話的前提要件」。（圖／路透）

文／中央社

在任長達10年的北約秘書長史托騰伯格今天在告別演說中建言，「自由比自由貿易重要」，歐洲應從依賴俄國能源貿易得到教訓，勿對中國犯下同樣錯誤。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）即將在10月1日交棒給前荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。他今天應華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）之邀發表告別演說。

史托騰伯格回顧2014年他決定接任前，詢問曾任挪威國防部長和外交部長的父親看法，他的父親說「北約沒什麼事可做」，想不到自那一年起，從俄羅斯入侵烏克蘭的克里米亞（Crimea）、全球疫情衝擊、中國對印太區域日益強勢，乃至網路攻擊活動大增，帶來密集的安全議題。

他表示，這10年來北約共同預算增加一倍、2014年盟國承諾國防支出占國內生產毛額（GDP）至少2%的目標也大半達成，新增成員包括巴爾幹半島的蒙特內哥羅、北馬其頓和北歐的芬蘭、瑞典，同時也與日本、韓國、澳洲、紐西蘭等亞太四國強化夥伴關係。

總結10年任期經驗，史托騰伯格提出5個教訓，作為對未來跨大西洋及全球安全的建言。

第一是「願意為和平付出更多代價」，他並認為未來幾年國防預算需求占GDP應會超過2%。第二是「自由比自由貿易更重要」，歐洲應致力於降低對中國的稀土等貿易依賴，避免再犯對俄國能源依賴的戰略錯誤，「不能以長期的安全需求為代價去交換短期的經濟利益」。

第三是「軍事實力是對話的前提要件」，他以北約軍援烏克蘭為例，強調增強軍力雖無法改變俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略心態，但能夠改變他的得失算計，因此對烏軍援愈多，戰爭就能愈快結束。

第四是「軍力有其限度」，他以阿富汗反恐戰爭為例，雖然北約支援美國打擊恐怖組織溫床，軍事行動有一定效果，但阿富汗任務為時太久，後來演變成想將其改造為民主國家的企圖心太過，20年下來塔利班仍占據阿富汗，因此北約所得教訓是進行在盟國領土之外的任務時，應明確定義行動目的、坦承可做到和不可能做到的事。

第五個教訓，也是史托騰伯格口中最重要的一個，就是「別把大西洋兩岸的連結視為理所當然（而不去經營）」

歐洲政壇對11月美國總統大選懷著「川普焦慮」，亦即擔心上次任內揚言退出北約的川普（Donald Trump）再次勝選，史托騰伯格藉此時機呼籲美國別走向孤立主義，強調歐洲不是搭便車享受美國的安全保障，歐美皆投入跨大西洋的和平才是唯一長治久安之道。

史托騰伯格演說後被問及是否將如外傳在北約卸任後，轉接下德國幕尼黑安全會議（MSC）主席，他含蓄表示目前仍全心全力投入北約事務，新職日後自會明朗。（編輯：楊昭彥）1130920

 
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