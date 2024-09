目睹父親被黑熊攻擊「臉部大噴血」　12歲童開槍擊斃90公斤巨獸

▲男童情急之下,開槍救了父親。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛州12歲男童歐文(Owen Beierman)與父親貝爾曼(Ryan Beierman)外出打獵時遭到一隻黑熊攻擊,父親被黑熊壓在樹林地上、臉部正在遭到襲擊時,他英勇朝黑熊開槍,成功殺死重達90公斤的大熊,救了父親性命。

居住在威斯康辛州里弗福爾斯(River Falls)的43歲男子貝爾曼,時常帶著兒子一起到森林中打獵,當時他向黑熊開槍後,子彈雖然射中了熊,但沒有成功把熊射殺,所以黑熊後來衝到他身上反擊。

Gun-toting 12-year-old boy saves his father from bear attack as victim reveals the moment the beast's fangs dug into his forehead https://t.co/DW350dVIcS pic.twitter.com/Vy5jsr42R6