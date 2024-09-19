目睹父親被黑熊攻擊「臉部大噴血」　12歲童開槍擊斃90公斤巨獸

▲男童情急之下，開槍救了父親。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州12歲男童歐文(Owen Beierman)與父親貝爾曼(Ryan Beierman)外出打獵時遭到一隻黑熊攻擊，父親被黑熊壓在樹林地上、臉部正在遭到襲擊時，他英勇朝黑熊開槍，成功殺死重達90公斤的大熊，救了父親性命。

居住在威斯康辛州里弗福爾斯(River Falls)的43歲男子貝爾曼，時常帶著兒子一起到森林中打獵，當時他向黑熊開槍後，子彈雖然射中了熊，但沒有成功把熊射殺，所以黑熊後來衝到他身上反擊。

Gun-toting 12-year-old boy saves his father from bear attack as victim reveals the moment the beast's fangs dug into his forehead https://t.co/DW350dVIcS pic.twitter.com/Vy5jsr42R6 — Daily Mail US (@DailyMail) September 18, 2024

貝爾曼表示，當時如果沒有兒子的話，他很有可能已經死亡，「我的左臉頰被熊割開，大量血滲出，額頭上還有2個尖牙印記，臉上到處都是血」，可怕事件在他臉上留下傷口，右手臂和腿部也被刺穿。

當貝爾曼覺得自己死定時，餘光發現兒子拿起了槍朝黑熊射擊，最後成功把黑熊擊斃，父子2人後來獲得鄰居幫忙送醫，貝爾曼臉頰縫了23針，手臂多達7處刺傷縫了更多針。

威斯康辛州自然資源部保護官員對外證實消息，事件發生在9月6日，並且強調，這對父子的一切狩獵行動都是合法的。