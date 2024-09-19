GG突萎縮2cm！泌尿專家點名「4因素」讓陰莖變短　用太多也NG

▲專家提醒，除了老化以外，抽菸、肥胖，以及過度性生活等因素，都會導致陰莖縮小。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／綜合報導

男性的陰莖會隨著年齡老化而改變其大小、外觀，以及性功能，不過專家指出，抽菸、肥胖，以及過度性生活等不良生活方式也可能導致男性陰莖縮小，提醒人們一定要保持健康的生活方式，才能良好保養自己的命根子。

據《每日郵報》報導，南加州大學泌尿科專家桑普拉斯基（Mary Samplaski）表示，男性興奮時，陰莖會膨脹並勃起，但隨著年齡的增長，陰莖膨脹和勃起的尺寸會縮小大約2.5公分，「目前醫界難以具體量化這類萎縮的程度，但我們可以肯定的是，不良生活習慣會損害血管和睪固酮的分泌，進而影響陰莖膨脹的能力，導致陰莖提前縮小。」

專家指出，抽菸會損害血管，導致血液循環不良，難以流向陰莖，而這一現象將直接影響陰莖勃起的能力，進而導致陰莖尺寸縮小。同理，心臟病和血管阻塞也可能讓斑塊積聚在血管，造成陰莖充血能力不足，影響陰莖尺寸。

桑普拉斯基特別點名，肥胖是陰莖萎縮的罪魁禍首。這是因為人體脂肪中含有將睪酮轉化為雌激素的酶，而陰莖會在睪酮減少的情況下萎縮，影響陰莖大小。另外，男性變胖後，下腹部的脂肪就會將外露的陰莖包覆起來，讓視覺上產生陰莖縮短的感覺，這也稱為「隱藏性陰莖」。專家建議，減肥可以讓陰莖更多地展現出來，使陰莖看起來更大。

除此之外，專家透露，過度性生活也可能影響男性的陰莖尺寸。這是因為性生活可能導致陰莖周圍出現小損傷，出現疤痕組織，降低其彈性，導致陰莖鬆弛或在勃起時變小。專家強調，雖然陰莖隨著年齡增長而縮小的風險無法完全避免，但保持健康的生活方式、減少抽菸、規律運動，能幫助男性減少陰莖縮小的風險，並維持良好的勃起功能。