2男假裝外送員入屋搶劫　人妻應門在孩子面前被「束線帶綁住」

▲男子假裝是外送員入室搶劫。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國德州休斯頓2名搶匪假裝成外送員,女屋主開門告訴他們送錯地址時,卻在孩子面前遭束線帶綁住,2人後來在屋內進行搶劫,幸好鄰居剛好目睹事件報案,警方趕到現場後發生槍戰。

事件17日早上發生在休斯頓市一戶民宅,女屋主的父親貝茲(Ben Bates)向媒體表示,2名搶匪當時手上拿著外送平台DoorDash的袋子上門,女兒開門後,2人突然從外送袋中拿出一把槍,強行闖進屋內。

ARRESTED: Booking photos of Raymond Perez, 35 (shooter), Michael Perez, 38, & Brian A. Garcia Chavez, 18, charged in Tuesday's (Sept. 17) shooting of an HPD officer.



More info at; https://t.co/ZyEUdWKDbb#HouNews https://t.co/I29QvptyYW pic.twitter.com/LsIX6uRO4X