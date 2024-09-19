2男假裝外送員入屋搶劫　人妻應門在孩子面前被「束線帶綁住」

▲男子假裝是外送員入室搶劫。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國德州休斯頓2名搶匪假裝成外送員，女屋主開門告訴他們送錯地址時，卻在孩子面前遭束線帶綁住，2人後來在屋內進行搶劫，幸好鄰居剛好目睹事件報案，警方趕到現場後發生槍戰。

事件17日早上發生在休斯頓市一戶民宅，女屋主的父親貝茲(Ben Bates)向媒體表示，2名搶匪當時手上拿著外送平台DoorDash的袋子上門，女兒開門後，2人突然從外送袋中拿出一把槍，強行闖進屋內。

ARRESTED: Booking photos of Raymond Perez, 35 (shooter), Michael Perez, 38, & Brian A. Garcia Chavez, 18, charged in Tuesday's (Sept. 17) shooting of an HPD officer.



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貝茲表示，當時屋內只有女兒和2名1歲、3歲的孫子在家，幸好搶匪沒有對孫子們特別做什麼事，不過女兒遭到挾持，被迫帶著搶匪進門尋找值錢的東西。

警方接到報案後抵達現場，在屋內找到女屋主與2名幼孩，在追捕過程中與搶匪展開槍戰，一名警官中彈，最後成功將35歲搶匪佩雷斯(Raymond Pérez)、38歲搶匪麥可(Michael Pérez)與同夥18歲男子查維茲(Brian A. García Chávez)逮捕，3人皆被指控多項攻擊罪，正在被拘留中。