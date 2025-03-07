40男搶著嫖！「長沙花魁一次900元」女律師爆3問題

▲「長沙花魁」一天內接客40男子。（圖／翻攝微博）



網搜小組／劉維榛報導

性感黑絲大腿「長沙花魁」在社群媒體X爆紅，絕美長相加上一次不到千元的價碼，引來30至40名嫖客擠爆小巷。對此，女律師李怡貞提出三點質疑，她的真實性別、有無性病，以及這麼多人排隊應該遲早有病毒，並直言「便宜沒好貨！」

李怡貞看到「長沙花魁」的新聞後，在粉專表示這女子長得美，而且接客價碼一次只要200元人民幣（約新台幣900元），認為有三個質疑點，包括「她是不是男的」、「她有沒有帶病毒」、「這麼多人排隊應該遲早有病毒」。

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李怡貞越想越覺得不真實，「長這麼漂亮，再怎麼樣都不可能只有一千塊一次捏...我始終相信『便宜沒好貨』，慎之，戒之！」

底下網友熱議，「漂亮去當直播主不是比較快嗎」、「身體健康比較重要，怕怕」、「找外賣前，先想想暴露染病的風險，就像你同時在跟成千上萬個男的接觸一樣」、「不怕得病嗎」、「900元是照騙的啦」。

由於正值大陸全國兩會期間，關於本次在網路上爆紅的「長沙花魁」掀起一股話題，在官方未出手「闢謠」或是發佈相關查處資訊前，不少人仍抱持懷疑態度，尤其在影片中還出現「第三條腿」，更讓人懷疑是透過AI生成，只為在兩會期間炒作「腥羶色」的議題，背後目的不言而喻。

事實上，長沙玉蘭路位於岳麓區，僅有3公里長，因地處交通轉運要道，吸引了上百家餐飲店和賓館聚集，被當地人視為年輕人「談情說愛」的聖地之一。然而，玉蘭路周邊多為老舊平房，環境較為雜亂，傳聞中的「百元蛋炒飯」便隱藏在巷弄裡，成為頗負盛名的「地下紅燈區」。