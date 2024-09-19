電子煙爆炸！機艙冒火光黑煙　乘客嚇喊「有炸彈」驚慌逃下機

▲機上發生爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國易捷航空(easyJet)一架航班即將起飛時傳出爆炸，機艙內充滿刺鼻煙霧，所有乘客被緊急疏散，有人以為機上有炸彈驚嚇慘叫「有炸彈」，情況一度混亂，後來證實爆炸物是電子煙。

事件17日發生在易捷航空一架從希臘克里特島(Crete)飛往英國蓋特威克(Gatwick)的EZY8216航班上，當飛機正準備要起飛時，機上一個裝有電子煙和備充電池的袋子突然爆炸，引發機上236名乘客在空服人員的指示下緊急撤離。

#BREAKING

LONDON-BOUND EASYJET FLIGHT MAKES EMERGENCY LANDING AFTER VAPES EXPLODE ONBOARD #EasyJet flight EZY8216 carrying 236 passengers was preparing for take off from Heraklion airport in Crete to Gatwick when a bag said to have contained a vape and a power bank… pic.twitter.com/2yuAdGh0tE — Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) September 18, 2024

從機上乘客拍攝的圖片中可看到，當乘客緊急使用逃生滑梯撤離時，機上情況十分混亂，還有目擊者表示，他們看到冒出巨大的紅光和火焰，之後傳出濃濃黑煙。

當地媒體指出，沒有乘客因為爆炸受傷，但有一名乘客使用滑梯時擦傷。易捷航空表示，EZY8216航班在出發前，一名乘客的隨身行李起火所以進行疏散，機組人員立即遵照程序，疏散乘客與通報消防人員，乘客在航站受到照顧後，已安排替換機組人員與飛機，在當天稍晚時間將乘客安全送回家。