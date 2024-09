電子煙爆炸！機艙冒火光黑煙　乘客嚇喊「有炸彈」驚慌逃下機

▲機上發生爆炸事件。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

英國易捷航空(easyJet)一架航班即將起飛時傳出爆炸,機艙內充滿刺鼻煙霧,所有乘客被緊急疏散,有人以為機上有炸彈驚嚇慘叫「有炸彈」,情況一度混亂,後來證實爆炸物是電子煙。

事件17日發生在易捷航空一架從希臘克里特島(Crete)飛往英國蓋特威克(Gatwick)的EZY8216航班上,當飛機正準備要起飛時,機上一個裝有電子煙和備充電池的袋子突然爆炸,引發機上236名乘客在空服人員的指示下緊急撤離。

#BREAKING

LONDON-BOUND EASYJET FLIGHT MAKES EMERGENCY LANDING AFTER VAPES EXPLODE ONBOARD #EasyJet flight EZY8216 carrying 236 passengers was preparing for take off from Heraklion airport in Crete to Gatwick when a bag said to have contained a vape and a power bank… pic.twitter.com/2yuAdGh0tE