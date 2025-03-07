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教宗住院3週首度現「聲」　感謝眾人祈禱

▲▼教宗方濟各（Pope Francis）聖誕節講話。（圖／路透）

▲教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）因雙側肺炎住院3週未現身，梵蒂岡今晚首次公開一段教宗的錄音，他用西班牙語向眾人表達感謝。在這段不到30秒的錄音中，教宗的聲音聽起來相當虛弱。

梵蒂岡在發布教宗病況穩定的報告後，稍晚向在聖伯多祿廣場為教宗祈福的群眾，播放了一段教宗方濟各在醫院內的錄音講話。教宗在錄音中表示：「我衷心感謝你們在廣場為我的健康祈禱。我從這裡（醫院）陪伴你們。願天主保佑你們，願聖母保護你們。謝謝你們。」

教廷日前發起馬拉松式祈福活動，每晚9時信徒聚集在聖伯多祿廣場誦唸玫瑰經，為教宗的健康祈福。今晚儀式開始前，現場突然播放教宗方濟各的錄音問候，讓信徒們感到驚喜與感動。

根據梵蒂岡新聞網義文版的報導，教宗的聲音聽起來很吃力、呼吸沉重，但信徒們能聽到教宗本人的聲音，廣場上響起了感動的掌聲。報導指出，經過21天的住院，教宗方濟各的聲音終於「返回」他的家，打消了人們對他病情的猜測和擔憂。自2月24日以來，每晚都有信徒在聖伯多祿廣場祈求教宗康復，教宗希望他能親自與信徒們相聚。

當教宗的聲音響起時，信徒們先是集中注意力在音響上，隨後轉向大螢幕，希望能看到教宗的身影，現場掌聲久久不息。

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