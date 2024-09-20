　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美11名議員推抗中法案　外交經濟軍事面強化對台支持

▲▼美國國會大廈、美國國會山莊。（圖／路透）

▲美國多名共和黨籍參議員提出法案，以確保在與中國競爭中取勝，從經濟、外交及軍事層面支持台灣。（圖／路透）

文／中央社

美國11名參議員今天提出法案，以確保在與中國競爭中取勝，內容包含從經濟、外交及軍事層面支持台灣，包括停止將台灣政府稱為「當局」的過時做法，AIT處長職稱改為代表，且任命程序須比照大使，獲參院同意。

這項「2024年戰略法案」（STRATEGIC Act of 2024）由聯邦參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）、楊恩（Todd Young）及蘇利文（Dan Sullivan）等共和黨議員提出。

楊恩下午透過新聞稿表示，這項法案推出的時機至關重要，中國共產黨正在持續破壞印太區域的安全穩定。方案包含多項關鍵措施來對抗中共、強化美國供應鏈，及提升對台灣的支持。

蘇利文說，國會內部對於中國共產黨是美國的頭號戰略威脅已有共識。「我們早該擬這樣的法案了。這項法案將致力保護美國及其區域盟友的利益，並努力對抗中共的全球影響力」。

蘇利文也期待與國會同僚合作，針對中國挑戰提出更多的優先因應事項，尤其是在利用美國能源所帶來的戰略機遇，及進一步因應中共對台灣日益升高的威脅方面。

法案長達378頁，涉台部分包括成立經濟版的「老虎小組」，專責在中共對台灣出手時提出制裁軍事或非軍事實體清單。老虎小組也必須提列美國與盟友如何使用其他經濟工具，以嚇阻及因應北京對台的侵略。

外交方面，「台灣政府的待遇」項下條文提到，國務院及其他美國政府機構應將台灣民選政府視為台灣人民的合法代表，並結束將台灣政府稱為「當局」的過時做法。

國務院和其他美國政府機構官員與台灣政府對口部門進行直接、例行性互動時，法案要求美國政府不得施加任何限制，包括限制台灣高階官員在美的行程（travel）。

法案指出，國務院不得將2025年會計年度的任何經費用於限制台灣軍人、政府或駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）代表，出於官方目的展示國旗或相應軍事單位標誌或徽章。

根據法案，所謂「官方目的」適用於以下3種情境：穿著正式制服、舉行政府主辦的典禮或活動，及在國務院社群媒體上露出時。

法案也含友台議員推動多年的倡議，也就是美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的任命案須經參議院確認同意，職稱應改為「代表」（Representative）。

美國駐外大使人事案須經參院通過，AIT處長雖然等同於美國派駐台灣的實質大使，但由國務卿任命，不需經過參院。法案另含「台灣戰爭儲備庫存計畫」，授權總統向台灣移交自動武器彈藥及飛彈等作為台灣武器庫存。

與中國競爭部分，法案要求透過提高智庫透明度、禁止向美國大學提供某些附帶條件的禮物和合約及揭露中國騷擾美國外交官的行為，來對抗中國共產黨惡意的影響力。

法案也聚焦以反壟斷改革、反經濟脅迫的新措施來反制中國的掠奪性經濟行為，及透過打擊中國無人機系統在中東的擴散及修改飛彈技術管控制度，以強化澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的合作。

參議員提出的法案要成為立法，還要經過層層關卡，包括相關委員會同意、參議院院會審議、送到眾院表決等，加上今年正逢大選年，將壓縮國會議事時程。

ET快訊
越式小吃店13人腹瀉狂吐！　衛生局勒令停業
快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　現場綠委歡呼加油
快訊／營建股一片慘綠！　15檔重挫
網紅星期天56萬粉專疑被盜！　變「1男摟2女」大頭貼
直擊／好市多iPhone 16省超過千元！　256G搶到剩1
快訊／央行重手！營建股崩了　重挫逾7%
快訊／新會期秒開戰！民眾黨團包圍NCC主委嗆「滾出去」
「反指標女神」7月才訂預售屋！　怒哀號：只是想換房
14歲弟全身40%燙傷插管　一家4口合照6行字鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國有望解禁日水產！　日媒爆：開「1條件」要日本答應

15歲女朝母臉上連開3槍　冷血滑手機傳訊「邀朋友過來看屍體」

美情報員：以色列是「BB Call炸彈」廠商金主　行動已策劃15年

以色列戰鬥機空襲真主黨據點　美、英呼籲克制

日男童被殺！陸外交部竟冷回：任何國家都會發生　岸田說話了

美11名議員推抗中法案　外交經濟軍事面強化對台支持

呼叫器「抵黎巴嫩前」就被放炸藥！　真主黨領導人怒：形同宣戰

2問題卡關！　美官員：拜登卸任前難達成加薩停火協議

俄女首富尪不滿被合併　他竟「撂車臣戰士到公司開槍」釀2死

員工憂反日情結！日本Panasonic允許暫時返國　費用公司負擔

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

中國有望解禁日水產！　日媒爆：開「1條件」要日本答應

15歲女朝母臉上連開3槍　冷血滑手機傳訊「邀朋友過來看屍體」

美情報員：以色列是「BB Call炸彈」廠商金主　行動已策劃15年

以色列戰鬥機空襲真主黨據點　美、英呼籲克制

日男童被殺！陸外交部竟冷回：任何國家都會發生　岸田說話了

美11名議員推抗中法案　外交經濟軍事面強化對台支持

呼叫器「抵黎巴嫩前」就被放炸藥！　真主黨領導人怒：形同宣戰

2問題卡關！　美官員：拜登卸任前難達成加薩停火協議

俄女首富尪不滿被合併　他竟「撂車臣戰士到公司開槍」釀2死

員工憂反日情結！日本Panasonic允許暫時返國　費用公司負擔

「老人只記得過去」　枋寮警南下找到想恆春老家的住民

中國有望解禁日水產！　日媒爆：開「1條件」要日本答應

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

金管會撂重話中信金退出！　彭博：正在評估不買新光金

遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

詹皇狂讚大谷翔平！2小時破400萬人查看　美媒：60轟60盜也不是夢

15歲女朝母臉上連開3槍　冷血滑手機傳訊「邀朋友過來看屍體」

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

國際熱門新聞

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

真主黨呼叫器爆炸後　以軍大舉空襲黎巴嫩南部

美股收高522點　台積電ADR狂漲5.34％

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

比賽中遭飛踢後腦勺　15歲足球員倒地亡

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

伊豆群島海水變白　疑海底火山「噴發」前兆

日本男童深圳遇害　分析：戰狼外交、仇日教育釀禍

日童遭中國人刺死　斷交衝上日網熱搜

迪士尼票價高規則複雜　日校外教學變難

日本Panasonic允員工暫時返國　費用公司負擔

貝魯特醫院末日場景　病患眼球噴飛、炸斷手

日男童被殺！陸外交部冷回：任何國家都會發生

友邦致函聯合國秘書長　能想像討論AI沒台灣在場嗎？

更多熱門

相關新聞

10月北台灣溼答答！專家：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

10月北台灣溼答答！專家：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

明天(21日)到下周二(24日)受低壓帶影響，天氣不穩定，周日到下周一台南以南有較大雨勢，至於短期氣候趨勢，氣象專家賈新興表示，10月台中以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢，10月宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率，中南部則將進入乾季。

低壓帶推進台灣上空「雨逐日變大」　粉專：周日到下周二最高峰

低壓帶推進台灣上空「雨逐日變大」　粉專：周日到下周二最高峰

日本Panasonic允員工暫時返國　費用公司負擔

日本Panasonic允員工暫時返國　費用公司負擔

印度總理莫迪訪美參與2峰會　未確定會晤川普

印度總理莫迪訪美參與2峰會　未確定會晤川普

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

關鍵字：

美國北美要聞中國台灣2024年戰略法案STRATEGIC Act of 2024

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

紀卜心3度被炎上「道歉了」

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕！　黃曉明聚會狂加菜：我家孕婦要吃

快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面