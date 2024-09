「甩鳥裸奔」嗨翻！醉男打賭輸了　下秒被居民圍毆住院

▲一名澳洲男子在街上裸奔,被義大利居民圍毆。(圖/翻攝X)



義大利萊切省(Lecce)發生暴力事件,一名年輕男子參加單身派對,卻因為輸掉打賭而被懲罰「裸奔」,只見他疑似喝醉了,興奮地跑過古色古香的街道與廣場,未料卻被憤怒的居民圍毆,甚至打到住院。

綜合義大利媒體報導,這起事件上周發生在歷史悠久的小鎮納爾多(Nardò)。根據目擊者拍攝畫面,男子左手抱著衣服,全身一絲不掛、情緒雀躍地奔跑著,他的路線包括厄布廣場(piazza delle Erbe)等熱鬧地區,還不時高舉雙手,向沿途民眾致意。

Per "pagare" una scommessa persa, si denuda e tenta di attraversare la frequentatissima piazza delle Erbe a Nardò. Un addio al celibato si è trasformato in un incubo per un giovane turista australiano, picchiato brutalmente da una ventina di giovani del posto. pic.twitter.com/KKaUZEhlrX