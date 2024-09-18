「甩鳥裸奔」嗨翻！醉男打賭輸了　下秒被居民圍毆住院

▲一名澳洲男子在街上裸奔，被義大利居民圍毆。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

義大利萊切省（Lecce）發生暴力事件，一名年輕男子參加單身派對，卻因為輸掉打賭而被懲罰「裸奔」，只見他疑似喝醉了，興奮地跑過古色古香的街道與廣場，未料卻被憤怒的居民圍毆，甚至打到住院。

綜合義大利媒體報導，這起事件上周發生在歷史悠久的小鎮納爾多（Nardò）。根據目擊者拍攝畫面，男子左手抱著衣服，全身一絲不掛、情緒雀躍地奔跑著，他的路線包括厄布廣場（piazza delle Erbe）等熱鬧地區，還不時高舉雙手，向沿途民眾致意。

Per "pagare" una scommessa persa, si denuda e tenta di attraversare la frequentatissima piazza delle Erbe a Nardò. Un addio al celibato si è trasformato in un incubo per un giovane turista australiano, picchiato brutalmente da una ventina di giovani del posto. pic.twitter.com/KKaUZEhlrX — TeleRama (@TeleRama_News) September 16, 2024

不過，儘管一些居民大笑歡呼，卻也有許多人相當不滿，很快演變成暴力場面。大約20名年輕人拿起棍棒，甚至把酒吧桌子的桌腳拆下來，集體圍上去，對著裸奔男子一陣狂揍。

初步了解，裸奔男子是一名來自澳洲的旅客，被毆打之後很快獲救，幸好僅受輕傷，治療後已經出院。隨著裸奔及圍毆影片在社群媒體上瘋傳，當地警方也已經展開調查。