在公園玩不慎摔落！　6歲女童遭「鞦韆爆頭」送醫不治

▲6歲女童在公園盪鞦韆、不慎摔落時，被從高處盪回的鞦韆塑膠座椅重擊頭部，導致女童傷重不治。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸上海先前有一名9歲女童和家人到社區的公園玩盪鞦韆，當時，女童疑為尋求刺激，站在鞦韆上不慎摔落地上，並被鞦韆底部撞擊卡在鞦韆與地面間，造成女童重度顱腦損傷搶救不治，而近日在義大利則是有位6歲女童，在玩盪鞦韆時不慎摔落，此時鞦韆的座位仍在擺盪中，女童的頭部遭其重擊，傷勢相當嚴重，最終女童送醫不治。

▲6歲女童在公園盪鞦韆、不慎摔落時，被從高處盪回的鞦韆塑膠座椅重擊頭部，導致女童傷重不治。（圖／翻攝自X）

根據《太陽報》（The Sun）等外媒報導，這起事件發生在5日，地點位在義大利維隆戈（Villongo），當時，6歲女孩拉赫瑪 （Ritaj Lahma）和媽媽法蒂瑪（Fatima）到當地的一處公園玩耍，拉赫瑪在遊樂場玩盪鞦韆時，不小心從上面摔下來，這時鞦韆的塑膠座位仍在擺動中。

女童摔到地上後沒多久，頭就被塑膠座位撞到，由於衝擊力道相當大，立刻引發現場大人關注，並通報警方和醫護人員，隨後將拉赫瑪送醫治療，但拉赫瑪因為頭部遭鞦韆座位撞擊，最終仍傷重不治，過程只有短短數小時。

當地檢察官目前介入調查，並對鞦韆進行檢測，以確定設備設計或維護是否存在問題，法醫也對女童遺體進行相驗，若最終證實該鞦韆的設計或管理存在缺陷，公園管理單位恐將面臨刑事責任。另據《看看新聞》報導，2022年6月，大陸上海也有位9歲女童到社區公園玩，不料，女童和玩伴為尋求刺激，從坐著變站起來，當盪鞦韆越搖越高，女童突然從鞦韆上摔落，下秒就被鞦韆底部撞擊頭部，並卡在鞦韆和地面之間。

這名女童因重度顱腦損傷經搶救後宣告不治，而痛失女兒的父親認為該鞦韆的設計有問題，才造成悲劇發生，對遊樂設備廠商、物業管理公司與社區管委會提告。經一審法院判決，遊樂設備廠商須負60%責任，須賠償約新台幣477萬元，而女童家長未盡到監護責任，須自負40%責任。

▲6歲女童在公園盪鞦韆、不慎摔落時，被從高處盪回的鞦韆塑膠座椅重擊頭部，導致女童傷重不治。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀

▸ 親戚小孩北部念大學嫌8000零用錢少 他不解：這麼好命…一票人搖頭

▸ 10年男友搭上自己阿姨！她心碎揭露不倫戀 求解：該攤牌嗎？

▸ 婆婆要求「2個月才能回娘家1次」！她這樣反擊 一票網狂讚：用魔法打敗魔法