驚悚畫面！水龍捲強襲海灘　躺椅一個個拔起「滿天旋轉亂飛」

▲水龍捲把日光浴躺椅一個個拔起，滿天旋轉亂飛。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

義大利知名渡假勝地發生罕見的「水龍捲」現象，海灘上數百把的陽傘與日光浴躺椅，都被逐一捲到高空中，隨著旋風高速旋轉，場面相當驚人。

太陽報等外媒報導，這起事件5日發生在托斯卡尼大區（Tuscany）格羅塞托海濱（Marina di Grosseto）。拍攝者目睹海上形成的「水龍捲」後，起初還留在原地觀望，但在發現周遭物品都失控亂飛之後，嚇得趕緊往回逃。

當地媒體報導，這個「水龍捲」在海上形成後登陸，所到之處都造成破壞。幸好，由於當天發布天氣惡劣橙色警報，因此海灘遊客不多，也未通報人員傷亡。

A waterspout came ashore in Marina di Grosseto, Italy today pic.twitter.com/xHskhBSqi0 — Volcaholic (@volcaholic1) September 5, 2024

當地渡假村老闆（Claudio Castellucci）坦言水龍捲造成的災害慘重，「場面非常可怕，日光浴躺椅被捲起，捲入漩渦中，最後掉落在50公尺之外的停車場。」

根據美國國家海洋局（NOAA）資料，水龍捲是一種由空氣和水霧形成的旋風，類似陸地上的龍捲風，可能在強烈風暴中形成，伴隨強風、冰雹與閃電，直徑可達330英尺（約100公尺），持續時間可達1小時，沿途捲走物品並且造成破壞。