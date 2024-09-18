拚國際客來台　高鐵即起推「2人同行1人免費」

▲高鐵推出外籍旅客買單程乘車券2人同行1人免費優惠。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

為力拚千萬國際客來台，台灣高鐵與觀光署攜手，推出「GO 2 TAIWAN」外籍旅客限時優惠，買「高鐵單程乘車券」，可享一次同區間2人同行1人免費的限量優惠。

為鼓勵國際旅客深度體驗台灣，並前往中南部旅遊，台灣高鐵宣布與觀光署合作，即起推出「外籍旅客搭高鐵遊台灣二人同行1人免費」優惠活動，持短期觀光簽證之外籍旅客，至KKday、klook等指定通路購買高鐵單程乘車券，目的地為台中以南的高鐵站包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營者，即享一次同區間第二人車票免費的限量優惠，邀國際旅客「GO 2 TAIWAN」搭高鐵。

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「高鐵單程乘車券」銷售對象限持用非台灣護照且短期入境文件之旅客，提供標準車廂對號座全票85折優惠。外籍旅客透過與高鐵公司合作之海內外經銷商即可預先購買並於購買後90天內使用。使用時先至高鐵周遊券網站訂位，再持訂位代號、護照及入境證件至高鐵任一車站櫃檯領取車票，即可進站搭乘。

台灣高鐵表示，除「高鐵單程乘車券」外，外籍旅客來台亦可選擇「高鐵周遊券」及「雙鐵周遊券」，在指定天數內不限次數、不限區間搭乘高鐵，另國內外旅客均可透過高鐵合作旅行社，選擇「高鐵假期」套裝商品，訂購車票。

高鐵公司指出，習慣自行安排行程旅客，則可利用高鐵「飯店聯票」，透過飯店官網訂房加購高鐵車票享7折起優惠；高鐵「國旅聯票」則提供交通、遊程、門票等超過千項商品，同享加購高鐵車票7折起優惠。