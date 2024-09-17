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今年來台旅客恐僅達820萬人　學者：出入境逆差3倍創新高

▲▼桃園機場農曆新年出國人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲今年7月來台旅客僅53.9萬人次，相比出國旅客157.2萬人次，出入境人次相差3倍，創新高。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署力拚國際觀光旅客來台1千萬人次的目標，據統計，今年1到8月來台旅客近500萬人次，學者估算，即使9到12月每月皆有80萬人次，一年累計820萬人次，無法達標，且7月出入境旅客逆差達到3倍之多，創歷史新高，出國潮延續到年底，國旅低迷也讓中小型旅館嚴重虧損。

前瞻觀光政策研究室分析上市櫃觀光產業8月營收，相較疫情、2019年前同期相比，雄獅、五福等6家旅行社成長14.4%，中華航空、長榮航空、台灣高鐵等8家航空交通業成長18.6%。

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前瞻觀光政策研究室進一步分析，夏都、老爺知本等10家旅館業平均衰退15.1%，僅有2家旅館營收為正成長，國賓、晶華酒店等8家觀光餐飲業（提供住宿服務並設有餐廳、咖啡廳）也減少7.8%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，4月起旅館業營收由成長轉衰退，8月份旅館業或觀光餐飲業營收，又比7月份衰退，顯見今年出國持續旺盛，但國內旅遊欠佳，旅行社、航空業都在賺錢，衝擊旅宿業，尤其是中小型旅館。

黃正聰指出，今年第一季上市櫃旅館已出現虧損，最近公布4到6月損益統計也是虧本，7、8月營收恐怕也是虧錢，若連3季虧損，年底就可能有倒閉潮，台東某家旅館前幾個月營收結算後發現虧損，這是以往很少發生的情形。

黃正聰也提到，7月來台旅客53.9萬人次，相較疫情前2019年恢復率54.6%，出國旅客157.2萬人次、恢復率99.5%。出國旅客約為來台旅客的3倍，逆差達到104萬人次，創歷史新高。

▲▼7月出入境統計資料。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲7月入、出境旅客人數統計。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）※點圖放大

觀光署今年立下來台旅客1千萬人次的目標，他說，今年1到8月來台旅客才快500萬人次，即使9到12月、每個月都來80萬人次，加總約820萬人次，較去年648萬餘人次來的高，但今年目標將無法達成。

黃正聰認為，出國潮延續到年底，觀光署仍有必要持續爭取來台國際旅客，要求駐外單位加強宣導台灣已沒有地震風災，且台灣觀光缺少指標性活動，無法吸引國際旅客。

他強調，想要觀光立國就不能靠單一機關的力量，由行政院從上到下推動，包括旅宿業開放外籍移工、越南簽證放寬等，各部會不要束縛觀光產業，要更開放彈性。

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