觀光署改制1周年　明年起增加10億國際旅客宣傳費

▲觀光署改制一周年，明年起增加10億元國際行銷經費。（示意圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署去年9月15日改制掛牌，今（15日）屆滿一周年，觀光署長周永暉宣示，未來4年將以台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」，積極在國際曝光，明年起也會增加10億元國際宣傳經費，盼4年後，達到一年來台旅客1400萬人次。

1960年成立的觀光局，歷經64年時間拓展台灣觀光事業，去年改制升格為觀光署，達成1千萬人次來台國際旅客的目標，今年再立下1200萬人次的目標，但今年1到8月來台旅客才將近500萬人次，觀光署不放棄目標持續衝刺。

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觀光署日前舉辦署慶一周年活動，多位歷任觀光局長回娘家，擔任過觀光局長的前行政院長毛治國也現身，毛治國表示，觀光署在疫後成立，充滿挑戰承受衝擊，仍舊逆風前進，克服困難創造佳績，他認為，未來觀光形勢會越好越好，將有更多發揮空間。

帶領觀光署走過這一周年，周永暉也有所感觸說，疫後國內外觀光充滿許多挑戰，去年達成1千萬人次來台旅客，今年經歷更多挑戰，尤其天候因素，還要執行法規更新、旅行社旅館產業輔導，並帶領22縣市從區域旅遊市場，轉型迎向新時代國際趨勢，感謝所有觀光署同仁在最艱難環境，仍有許多亮眼成績。

周永暉提到，觀光署這一年參加各大國際會議，國際也注意到台灣觀光有新的品牌「TAIWAN–Waves of Wonder」推出，能夠在疫後短短半年的時間就推出，感受到台灣觀光魅力。

周永暉表示，新品牌將是未來4年在國際宣傳重點，近期也在美國時代廣場大力宣傳，吸引美國媒體與廣告的注意，相當振奮人心，未來將加強爭取國際觀光客來台，今年起至2028年國際行銷經費每年增加10億元，持續努力。