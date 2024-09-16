首次來台交流　綠色旅遊基金會董事長見「日月潭1物」印象深刻

▲Jana Apih（右）參加頭城農場「幸福島嶼食堂 森林餐桌」遊程。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

綠色旅遊目的地基金會（Green Destinations Foundation）董事暨斯諾維尼亞代表Jana Apih，近日受觀光署邀請首度來台，並走訪觀光署4個國家風景區管理處轄區，分享推廣永續旅遊，對日月潭推出空瓶循環杯的租借服務，留下深刻印象。

觀光署指出，Jana Apih曾任職於斯洛維尼亞旅遊局、MICE推廣公司、Toleranca永續旅遊發展顧問公司等單位，對綠色永續旅遊有多年推廣經歷，是綠色旅遊目的地基金會決策人員，也在斯洛維尼亞創立GoodPlace非營利組織，與斯洛維尼亞旅遊局共同制定該國綠色認證計劃、推廣永續旅遊。

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▲Jana Apih參訪井仔腳瓦盤鹽田，體驗曬鹽樂趣 。（圖／觀光署提供）

Jana Apih於9月8日至15日受邀來台，出席台灣永續觀光高峰論壇國際專題演講，分享推廣永續旅遊的經驗，並到雲嘉南濱海、日月潭、東北角及宜蘭海岸、北海岸及觀音山國家風景區管理處轄區，參訪永續旅遊景點。

Jana Apih參訪雲嘉南濱海風管處200多年歷史的井仔腳瓦盤鹽田；於日月潭風管處體驗邵族文化、手作編織籃體驗、sup減廢淨潭遊程、雲品酒店永續作為；東北角風管處參訪頭城農場、龜山島等；於北海岸及觀音山國家風景區管理處參訪法鼓山及和平島地質公園。

▲Jana Apih（右二）體驗日月潭sup減廢淨潭行程 。（圖／觀光署提供）

第一次造訪台灣的Jana Apih說，台灣豐富的多元旅遊元素令她感到驚訝，印象深刻的見聞，包含日月潭地區推出的空瓶循環杯租借服務，於合作商家掃描QRCODE就可免費租借，減少一次性塑膠杯垃圾的製造。

Jana Apih說，頭城農場的「幸福島嶼食堂 森林餐桌」遊程，體驗到農場業者將永續觀念及議題帶到第一線，以軟性態度教育民眾，透過遊程體驗傳遞永續的概念，讓參與民眾都為環保、永續旅遊盡一份心力。