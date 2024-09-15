台中男高鐵購票飆罵站務員「他X的」　法官1理由判無罪

▲男子搭高鐵時因購票時未注意，向櫃檯人員要求換成敬老票遭拒，竟朝站務員連罵「我他媽的」等3句髒話。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市民原姓男子於台中搭乘高鐵，因購票時未注意，向櫃檯人員要求換成敬老票遭拒，竟朝站務員連罵「我他媽的」等3句髒話，站務員不堪受辱提告，原男向檢察官辯稱他是罵「高鐵制度」而非辱罵站務員，檢方不採信，依公然侮辱將原起訴；台中地院法官審酌，原的言語攻擊時間短暫，也非反覆持續，未逾越一般人可忍受程度，判他無罪。全案仍可上訴。

判決指出，原姓男子2023年8月間帶著母親到台中高鐵站搭車，本來要購買敬老票，但購入時於機器輸入失誤，買錯票券，他向賴姓站務人員要求更換敬老票，但站務員告知已過了發車時間，無法換票，可搭乘自由座。

未料原男聽後大怒，連罵3句「我他媽的」、「你他媽」、「他娘的」等語，站務員認為受辱，憤而提告。



檢方訊問時，原男辯稱他是氣服務員的不作為，強調罵的是「台灣高鐵的公司制度」，而非站務員，檢察官不採信，依公然侮辱罪嫌將他起訴。

法官勘驗當時監視器畫面，查出原男的確朝賴姓站務員辱罵，但審酌言語攻擊時間短暫、瞬時，非反覆持續，冒犯程度輕微，未逾越一般人可合理忍受之範圍，頂多造成站務員感到不快，但心理狀態或社會生活關係，不至於蒙受嚴重不利益，據此判原男無罪。可上訴。