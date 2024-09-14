中秋連假東北角恐湧車潮　瑞芳警祭出「雙A級管制」分流

▲新北市瑞芳警分局祭出「雙A級管制」分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

「中秋月圓人團圓」今年中秋類四天連假規劃出遊返鄉活動，新北市瑞芳警分局為預防轄內知名景點湧入大批車輛造成交通壅塞情況，除縝密規劃加強交通管制計畫及運用警用無人機、監錄系統即時監控車流外，同時響應新北市交通安全月「停讓文化2.0」，加強取締酒後駕車、超速、未禮讓行人等違規，以確保東北角地區交通順暢、用路人安全。

瑞芳警分局長李智源表示，水金九地區及台2線為國、內外馳名觀光景點，本次秋節類連假期間，相關地點預期將有大量遊客及車潮湧入，為避免交通阻塞，警方將在這段期間，於每日8時起至18時止，在金瓜石、九份等景點實施下列3階段交通管制措施，

李智源說，請民眾務必遵守配合警方指引：1、「一般管制」:管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。2、「A級管制」:當九份地區停車場容納量達8成以上時，將請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛，並轉搭接駁公車進入金、九地區。3、「雙A級管制」:若遊客持續湧入，停車空間不敷使用，僅開放公車、計程車等公共運輸車輛或機車及當地居民車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在此期間，將引導遊客分流改往周邊景點，避免人潮擁擠。

此外，鑒於中秋假期前後時有親友聚會活動飲酒助興，亦常會有酒駕等事故發生，瑞芳警分局自今年起陸續規劃加強取締酒後駕車、防制危險駕車等專案勤務，亦持續利用各種場合向民眾及店家宣導，統計本年度迄今，共取締酒後駕車37件，另與去年同期相較，酒駕事故已降低21%，展現警方「酒駕零容忍」及保障行人安全決心。

最後李智源提醒，本次類連假期間風景區出遊人數眾多，建議民眾可提前規劃出遊行程，避開車流尖峰時段，並隨時接收即時路況訊息，行駛替代道路避免壅塞，但仍建議多利用大眾運輸工具，省去塞車及找停車位時間，同時呼籲民眾遵守交通規則，保護自己也兼顧其他用路人安全，瑞芳警分局於假期期間將加強攔查、舉發及取締，請民眾秋節歡聚切勿心存僥倖，讓用路人都能平安度過愉快的佳節。