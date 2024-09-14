　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋連假東北角恐湧車潮　瑞芳警祭出「雙A級管制」分流

▲警察,交通管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市瑞芳警分局祭出「雙A級管制」分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

「中秋月圓人團圓」今年中秋類四天連假規劃出遊返鄉活動，新北市瑞芳警分局為預防轄內知名景點湧入大批車輛造成交通壅塞情況，除縝密規劃加強交通管制計畫及運用警用無人機、監錄系統即時監控車流外，同時響應新北市交通安全月「停讓文化2.0」，加強取締酒後駕車、超速、未禮讓行人等違規，以確保東北角地區交通順暢、用路人安全。

瑞芳警分局長李智源表示，水金九地區及台2線為國、內外馳名觀光景點，本次秋節類連假期間，相關地點預期將有大量遊客及車潮湧入，為避免交通阻塞，警方將在這段期間，於每日8時起至18時止，在金瓜石、九份等景點實施下列3階段交通管制措施，

李智源說，請民眾務必遵守配合警方指引：1、「一般管制」:管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。2、「A級管制」:當九份地區停車場容納量達8成以上時，將請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛，並轉搭接駁公車進入金、九地區。3、「雙A級管制」:若遊客持續湧入，停車空間不敷使用，僅開放公車、計程車等公共運輸車輛或機車及當地居民車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在此期間，將引導遊客分流改往周邊景點，避免人潮擁擠。

此外，鑒於中秋假期前後時有親友聚會活動飲酒助興，亦常會有酒駕等事故發生，瑞芳警分局自今年起陸續規劃加強取締酒後駕車、防制危險駕車等專案勤務，亦持續利用各種場合向民眾及店家宣導，統計本年度迄今，共取締酒後駕車37件，另與去年同期相較，酒駕事故已降低21%，展現警方「酒駕零容忍」及保障行人安全決心。

最後李智源提醒，本次類連假期間風景區出遊人數眾多，建議民眾可提前規劃出遊行程，避開車流尖峰時段，並隨時接收即時路況訊息，行駛替代道路避免壅塞，但仍建議多利用大眾運輸工具，省去塞車及找停車位時間，同時呼籲民眾遵守交通規則，保護自己也兼顧其他用路人安全，瑞芳警分局於假期期間將加強攔查、舉發及取締，請民眾秋節歡聚切勿心存僥倖，讓用路人都能平安度過愉快的佳節。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►力挺謝國樑！盼基隆、新北更安定　侯友宜：拒絕惡意罷免

►「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

►快訊／前晚疑聽到吵架聲…基隆地政處長自家墜樓亡！遺體隔日才發現

►凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

►謝國樑「學姊」來相挺　台東縣長饒慶鈴：投「不同意」捍衛市產

ET快訊
小楊哥「香港高端月餅」月銷5千萬元　遭踢爆：非香港產品
快訊／13縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
陸人妻偷吃「孩子同學的爸」　家長群組被公布壞壞片
旅韓注意！知名市場爆食安危機　超噁畫面曝
獨／離譜畫面曝！暴雨才下5分鐘台中錢櫃前大淹水
陸男橡皮艇衝林口！擱淺打119求救　海巡偵訊中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山與海音樂廳白米甕砲台登場　謝國樑與民眾度過美好時光

中秋連假東北角恐湧車潮　瑞芳警祭出「雙A級管制」分流

關山親水公園單車嘉年華　認識不一樣的小鎮風貌

雲林縣推聽障者行車安全貼紙 　共同營造無障礙交通環境

陶藝家抗癌5年創作不斷！獨特「菊岩燒」展功力　辦個展最感謝她

照顧失智長者！雲林縣府推動「勵智守護」計畫　完善社區照護網

雲林縣召開氣候變遷推動會　強化因應韌性與回復力

避免悲劇重演！　台西警規劃11處路段加強取締交通違規

中秋送暖！雲林榮服處與志願者合力清掃獨居榮民家園

斗六市成年禮儀式復辦 　120名學子告別稚氣迎接成年與責任

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

尪被妻勸「別一直玩電腦」　女兒下秒無情狠回：可憐！

山與海音樂廳白米甕砲台登場　謝國樑與民眾度過美好時光

中秋連假東北角恐湧車潮　瑞芳警祭出「雙A級管制」分流

關山親水公園單車嘉年華　認識不一樣的小鎮風貌

雲林縣推聽障者行車安全貼紙 　共同營造無障礙交通環境

陶藝家抗癌5年創作不斷！獨特「菊岩燒」展功力　辦個展最感謝她

照顧失智長者！雲林縣府推動「勵智守護」計畫　完善社區照護網

雲林縣召開氣候變遷推動會　強化因應韌性與回復力

避免悲劇重演！　台西警規劃11處路段加強取締交通違規

中秋送暖！雲林榮服處與志願者合力清掃獨居榮民家園

斗六市成年禮儀式復辦 　120名學子告別稚氣迎接成年與責任

山與海音樂廳白米甕砲台登場　謝國樑與民眾度過美好時光

快訊／13縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨勢強襲　警戒區域曝光

小楊哥「香港高端月餅」月銷5000萬元　被爆香港買不到：贏麻了

吳謹言婚照1細節被疑「3年前就結婚」　于正怒曬紀錄：造謠下地獄

中秋連假東北角恐湧車潮　瑞芳警祭出「雙A級管制」分流

明天國道5大路段易塞　高公局曝好走時段「北返趁上午」

女主播愛上「榜一大哥」　騙粉絲千萬養男友！下場超慘烈

媽媽神槍手田家榛現身運動嘉年華　謝謝女兒奧運期間打氣

關山親水公園單車嘉年華　認識不一樣的小鎮風貌

蕭秉治罕見放閃5年網美女友！　親曝MP魔幻力量合體可能性

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

地方熱門新聞

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸調查調整職務

樹林長壽公園地下停車場免費停車

快訊／國慶焰火點亮虎尾　迎璀璨盛典

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球繫留體驗

民眾為防貓竟設置竹筷尖刺陷阱

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司捐贈南消災情勘查車1輛

捐贈高頂救護車助南消佳里分隊守護市民安全

偷車懸掛假牌橫行南台灣加霸王油男被逮

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕

黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

基隆河兩岸河濱步道串接　碇內人行吊橋今開放

國家級高齡健康研究中心　興建工程上樑

更多熱門

相關新聞

達摩洞連砍7人！狠男求死刑遭判7年6月

達摩洞連砍7人！狠男求死刑遭判7年6月

新北49歲無業梁姓男子被「達摩洞」道場收留，因不滿新任住持刪減他的醫療補助費，竟拿西瓜刀追殺住持，並隨機在廚房、大廳砍殺到此念經的道友，共造成7人受傷，所幸送醫後都搶回一命。新北地院審理後，法官依7個殺人未遂罪，將梁判處有期徒刑7年6月。可上訴。

陸客划橡皮艇偷渡　躲雷達偵測到林口後坑溪

陸客划橡皮艇偷渡　躲雷達偵測到林口後坑溪

融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

捷運聯盟與SMRT跨國合作　侯友宜：並肩作戰與國際接軌

捷運聯盟與SMRT跨國合作　侯友宜：並肩作戰與國際接軌

秋高氣爽chill共遊新北趣　侯友宜體驗人文藝術之美

秋高氣爽chill共遊新北趣　侯友宜體驗人文藝術之美

關鍵字：

新北瑞芳交管

讀者迴響

熱門新聞

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

即／高雄驚傳墜樓　母女17樓墜下雙亡

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」　半個台灣中獎

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面