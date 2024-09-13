捷運聯盟與「SMRT集團」跨國合作　侯友宜：並肩作戰與國際接軌

▲臺灣五家捷運公司與新加坡「SMRT集團」共同簽訂合作備忘錄，從人才、技術、採購到商業合作等四大面向進行交流。（圖／新北捷運公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（13日）出席見證臺灣五家捷運公司與新加坡「SMRT集團」共同簽訂合作備忘錄，未來將從人才、技術、採購到商業合作等四大面向進行合作與交流，成為臺灣捷運與國際接軌的重要里程碑，期待雙邊相互汲取成功經驗，讓臺灣捷運系統持續精進。

侯友宜表示，捷運聯盟與新加坡「SMRT集團」共同簽訂合作備忘錄，主要內容包括：「加強人才交流，共同培育軌道專業人才」、「技術專業知能分享，精進系統營運品質」、「建立聯合採購機制，共同開發維修備品，降低購置成本」、「發展商業合作，朝商店經營、廣告、行銷活動等項目互相進駐為方向」等四大項目，是臺灣捷運系統建造營運向國際推展的重要指標。

▲侯友宜表示，捷運聯盟與新加坡「SMRT集團」簽訂合作備忘錄是臺灣捷運系統與國際接軌的重要里程碑。

侯友宜也說，大臺北生活圈的大眾捷運路網不斷茁壯，除臺北捷運持續提供服務，新北捷運三環六線更如火如荼規劃興建中，未來桃園捷運也將攜手成長，讓民眾都能享有更好的大眾運輸服務。此外，新北捷運公司今日亦與SMRT地鐵有限公司簽訂「姊妹地鐵締結協議書」，盼透過雙邊合作交流，激盪出更多發展的可能性，共同行銷與推廣城市觀光。

新北捷運公司表示，本次擔任「捷運聯盟」召集主辦的新北捷運公司補充，「捷運聯盟」於2023年成立後，迄今已完成多項具體合作交流項目，成功促進五家捷運公司的技術交流與資源共享。本次合作備忘錄的簽署，除遠道而來的「SMRT集團」佘文民主席、鄞雲斌首席執行長等一行貴賓及五家捷運公司董事長出席與會，並邀請臺北市副秘書長張溫德、桃園市副市長王明鉅、臺中市秘書長黃崇典及高雄市捷運局吳嘉昌局長等市府代表，以及新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑代表共同見證。

▲新北市長侯友宜13日出席見證臺灣五家捷運公司與新加坡「SMRT集團」共同簽訂合作備忘錄。