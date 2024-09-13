新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

▲三重營運總部13日盛大舉辦啟用典禮，新北市副市長陳純敬受邀前往致詞祝賀，並肯定呂谷清董事長那份拚搏與堅持的精神，持續投資新北，為新北創造經濟繁榮發展。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北招商再創佳績！世界領先的強固型工業電腦製造商融程電訊，斥資逾15億元加碼投資新北，在三重區建設地上9層、地下3層全球營運總部，預計提供500個就業機會。今（13日）於三重營運總部盛大舉辦啟用典禮，新北市副市長陳純敬受邀前往致詞祝賀，並肯定呂谷清董事長那份拚搏與堅持的精神，持續投資新北，為新北創造經濟繁榮發展。

新北市副市長陳純敬表示，新北不僅是擁有超過30萬家企業的工商首都，更有全台近1/4的製造、資通訊等核心產業群聚新北，是產業發展的重要基地。此外，市府以「六大產業區域」和「兩大跨域核心」進行產業布局，融程電訊三重總部位於新北市產業核心節點，未來可充分利用其區位優勢，有效連接周邊臺北內湖科技園區、南港軟體園區等數位科技產業重鎮，透過三重總部的設立，進一步強化人工智慧在工業電腦運算領域的能力，也提升新北在數位科技產業中的競爭力。融程電訊也相當重視企業社會責任，並積極打造友善職場，為環境、社會、經濟都帶來正面的影響力。

▲新北市副市長陳純敬表示，新北不僅是擁有超過30萬家企業的工商首都，更有全台近4分之1的製造、資通訊等核心產業群聚新北，是產業發展的重要基地。

融程電訊董事長呂谷清表示，公司自1996年成立以來，一直專注於強固型電腦市場，並在品牌、研發、產品技術應用持續深化，產品和服務經銷網路更遍佈全球，目前全球有8個分公司就近服務客戶，營業總部的啟用，象徵未來10年的成長方向以台灣為中心，持續深耕。

呂谷清說，隨著物聯網（IoT）時代的來臨，工業電腦已成為推動物聯網浪潮的重要力量，特別是智慧工業物聯網（AIoT）在未來十年內，將深刻影響產業、價值鏈、商業模式及勞動力發展。此次選在新北三重設立全新的企業營運總部，除看重未來5G通訊技術、物聯網及人工智能（AI）的創新應用發展，更因為新北提供專案專責之一站式投資窗口的服務，提供企業全方位的協助，助力廠商排除投資障礙，讓企業落腳投資既快速又順利。

經發局補充，「招商一條龍」服務自2019年啟動至今，已落實投資284件，投資金額超過5,620億元，創造逾9.9萬個就業機會。未來，仍將以「安居樂業」為願景，打造友善投資環境，吸引企業投資新北，推動新北經濟發展。

▲融程電訊董事長呂谷清表示，公司自1996年成立以來，一直專注於強固型電腦市場，並在品牌、研發、產品技術應用持續深化，產品和服務經銷網路更遍佈全球。

▲融程電訊透過三重總部的設立，進一步強化人工智慧在工業電腦運算領域的能力，也提升新北在數位科技產業中的競爭力。

▲強固型工業電腦製造商融程電訊，斥資逾15億元加碼投資新北，在三重區建設地上9層、地下3層全球營運總部，預計提供500個就業機會。