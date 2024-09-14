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社會 社會焦點 保障人權

達摩洞砍7人！惡男買刀換鞋壯膽　「砍不多就不能判死」下場曝光

記者郭玗潔／新北報導

新北49歲無業梁姓男子被「達摩洞」道場收留，因不滿新任住持刪減他的醫療補助費，竟拿西瓜刀追殺住持，並隨機在廚房、大廳砍殺到此念經的道友，共造成7人受傷，所幸送醫後都搶回一命。新北地院審理後，法官依7個殺人未遂罪，將梁判處有期徒刑7年6月。可上訴。

▲▼新北五股觀音山達摩洞7道友遭砍，嫌犯落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北梁姓男子在道場隨機砍傷7名道友，遭處7年6月徒刑。（資料照／記者陳以昇翻攝）

判決指出，梁姓男子平時居住在道場「達摩洞」，為了報復莊姓住持等人減少他的醫療補助費，又認為其他參拜者看不起他，於去年9月20日9時38分許，趁眾人在廚房煮菜、在大廳誦經，或在大廳外搬運物品之際，拿西瓜刀朝住持等7人頭部等處迅速砍殺數刀，導致住持頭皮連受4刀、王姓道友左手拇指創傷性不完全截肢、頭皮有9公分創傷、右耳和臉頰多處也被砍傷，另一名王姓道友為了救人出手擋刀，手差點被砍斷，也造成右手掌手指功能毀壞等重傷害，7人經緊急送醫才救回一命。

梁男犯後騎機車逃逸，現場馬路上血跡斑斑，綿延至少1百公尺，梁不到1個小時就被警方逮捕。梁男在審理時辯稱「我根本不在現場，所以我不知道發生此事」，梁男律師也表示梁男一早就去吃早餐不在場，而且梁男長期有精神疾病，有幻聽幻覺，就算認為是他做的，也要調查他犯案時是否有行為辨識能力。

▲▼ 新北市五股區觀音山凌雲路上道場「達摩洞」男子持刀傷害7人。（圖／記者戴上容攝）

▲受害王姓女道友因救人手差點被砍斷，就醫後右手掌功能仍喪失，原本開朗的個性也變得鬱鬱寡歡。（資料照／記者戴上容攝）

不過根據梁男做精神鑑定時自述，他受人介紹住在達摩洞，因他全身都是病，每周不用做事，達摩洞就會給他1千元醫療費，其他人只拿到6百，後來前住持過世，現任住持等12名接任者把他的看病錢減為3百元，讓他相當不滿。

梁男又說，他認為有些來參拜的人會對他嗆聲，似乎自以為地位較高且家有父母，他自覺被看輕，在魔鬼的指令下，向專門製作兵器的打鐵工購買西瓜刀，還要老闆將刀改良成良雙手持握加長型，又因為「殺人需要勇氣」，他醞釀了釀兩個月，期間喝特級高粱壯膽，並特地買了一雙抓地力強的運動鞋。案發當天他先喝保力達加咖啡提神，等到早上8點，共有12位香客來誦經，他認為那12人就是他的仇人，就邊追邊砍，最後僅砍傷7人，砍人是因為他想被判死刑，如果未砍多人就無法被判死刑，沒判死的話他想安樂死。

▲▼觀音山。（圖／民眾提供）

▲梁男將7名道友砍到全身是血(右)，犯後他喊著想被判死刑。（資料照／民眾提供）

法官認為，梁男主觀上有殺人動機和計畫，既能預見拿西瓜刀砍人頭部可能會造成他人死亡，仍著手進行，屬殺人未遂，另梁男雖被診斷出「憂鬱症」、「妄想型思覺失調症」，但犯案時並沒有因精神障礙影響到行為能力，又有恐嚇危安罪、強制罪、恐嚇未遂罪、傷害罪及竊盜罪等前科，素行不佳，依犯7個殺人未遂罪，處7年6月徒刑。可上訴。

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