秋高氣爽chill共遊新北趣　侯友宜體驗人文藝術之美

▲新北市各局處推出多項美食、藝術、文化和自然生態等特色活動，展現新北市豐富多彩的文化面貌。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（13日）發布「秋高氣爽chill 揪遊新北去」秋季系列活動，新北市長侯友宜邀請大家在秋高氣爽的秋季時分，一起到新北來品嘗美食、感受美景和體會人文歷史及藝術之美。此外，新北的旅遊品牌「微笑山線」，也將於10月起舉辦一系列地方共創工作坊及微笑山線Party Day等活動。

侯友宜表示，新北市將各局處的活動統整並分為「春、夏、秋、冬」四季，讓民眾能夠一目了然地看到不同季節的好去處，今年秋季從9月起至11月共有22個涵蓋美食、海洋、山林、文化及藝術等的活動，都展現新北多樣的面貌，歡迎來新北市感受多元豐富的特色活動；其中，從樹林、鶯歌、三峽一路連接到深坑、平溪的登山步道，就是一條有著微笑曲線的「微笑山線」，非常適合大家結伴同行，在秋季時分走入山林，探索新北。

▲新北旅遊品牌「微笑山線」將於10月起推出系列活動，以山林步道串聯各個城鎮，讓遊客透過步道感受不同城鎮歷史、產業與文化故事。

觀旅局補充說明，在這次秋季的22個活動中，美食類活動包含「2024新北萬里蟹」、「2024新北市三芝區茭白筍推廣活動」、「2024新北好市節」及「2024新北健康三寶-山藥節推廣活動」；藝術類活動則有「福爾摩沙北海岸藝術季」、「2024臺灣國際陶藝雙年展」、「2024夢想嘉年華」、「2024淡水藝術嘉年華(藝術踩街活動)」、「黃金山城之瓶燈饗宴」及「金博20年好友來祝福」。

人文類活動則包含「大中和土地公文化祭」、「113年鶯歌嘉年華」、「2024霞海月老來林園」、「113年新北市客家義民爺文化祭」、「2024新北市蘆洲神將文化祭」、「2024新北市泰山獅王文化節」、「2024新北市眷村文化節」、「府中奇幻城系列活動」及「新北市聯合文化活動」；自然生態類活動則有「2024草嶺古道芒花季」、「2024新北市北海岸國際風箏節」及「微笑山線」。歡迎大家結伴來一場與自然環境間的親密對話，詳細資訊請至「新北市觀光旅遊網」查詢。