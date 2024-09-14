求歡遭拒！她半夜「揮刀怒刺男友下體」　被逮認了：想砍GG

▲38歲的瑪莉娜攻擊男友陰莖。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

英國一名38歲音樂老師求歡遭拒，竟因此心生怨懟，趁半夜持刀猛刺男友鼠蹊部，還拿漂白水潑向對方。她在法庭上承認試圖砍傷男友陰莖，13日被判處7年有期徒刑。

每日郵報報導，此案發生於去年4月，瑪莉娜（Marlena Meczynska-Shiibashi）與男友發生第一次性關係後，並沒有達到高潮，但仍一起看了電影，然後上床就寢。此時，她開始在棉被下愛撫對方，想要發生第二次性關係，未料男友卻說「請不要這樣」，接著沉沉睡去。

不久後，受害者突然驚醒，感覺左臉頰被液體潑到，「我一吸氣就意識到是漂白水，它跑進了我的鼻子和耳朵。」他趕緊跳起來，準備穿衣服逃跑，卻又感覺一股溫暖的液體順著腿部流下，起初還以為是嚇到尿褲子，低頭看才發現是鼠蹊部傷口流出的鮮血，「然後我看向她，她的臉龐充滿憤怒，拿著一把菜刀向我衝過來。」

▲瑪莉娜與男友長期分分合合。（圖／CFP）



幸好，受害者成功逃離，並且緊急送醫救治。他全身都是漂白水，大腿內側、靠近生殖器的地方還有刀傷。

據悉，這對情侶2011年起多次分分合合，案發當時2人並未同居，但時不時會約在女方家中發生關係。瑪莉娜被形容為一名極具天賦的鋼琴家，被捕後急著詢問警方，到底有沒有刺中男友的陰莖。

在法庭上，瑪莉娜坦承，犯案時喝到爛醉，還有吸食大麻，「我想要傷害他的陰莖，但因為他動了，反而刺中他的大腿。」儘管她堅稱是嚴重性虐的受害者，此舉只是為了自衛，但調查人員並未發現任何虐待證據，反而發現她對男友控制欲很強，疑似罹患人格障礙，目前沒有藥物能夠治療。

最後，瑪莉娜承認蓄意造成嚴重身體傷害罪名，13日被判處7年監禁與4年延長許可（extended licence），也就是在刑期結束後延長監管，以確保公共安全。