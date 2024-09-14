　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

求歡遭拒！她半夜「揮刀怒刺男友下體」　被逮認了：想砍GG

▲▼ 求歡遭拒！她半夜「揮刀怒刺男友下體」　被逮認了：想砍他GG 。（圖／翻攝臉書）

▲38歲的瑪莉娜攻擊男友陰莖。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國一名38歲音樂老師求歡遭拒，竟因此心生怨懟，趁半夜持刀猛刺男友鼠蹊部，還拿漂白水潑向對方。她在法庭上承認試圖砍傷男友陰莖，13日被判處7年有期徒刑。

每日郵報報導，此案發生於去年4月，瑪莉娜（Marlena Meczynska-Shiibashi）與男友發生第一次性關係後，並沒有達到高潮，但仍一起看了電影，然後上床就寢。此時，她開始在棉被下愛撫對方，想要發生第二次性關係，未料男友卻說「請不要這樣」，接著沉沉睡去。

不久後，受害者突然驚醒，感覺左臉頰被液體潑到，「我一吸氣就意識到是漂白水，它跑進了我的鼻子和耳朵。」他趕緊跳起來，準備穿衣服逃跑，卻又感覺一股溫暖的液體順著腿部流下，起初還以為是嚇到尿褲子，低頭看才發現是鼠蹊部傷口流出的鮮血，「然後我看向她，她的臉龐充滿憤怒，拿著一把菜刀向我衝過來。」

▲▼情侶吵架。（圖／CFP）

▲瑪莉娜與男友長期分分合合。（圖／CFP）

幸好，受害者成功逃離，並且緊急送醫救治。他全身都是漂白水，大腿內側、靠近生殖器的地方還有刀傷。

據悉，這對情侶2011年起多次分分合合，案發當時2人並未同居，但時不時會約在女方家中發生關係。瑪莉娜被形容為一名極具天賦的鋼琴家，被捕後急著詢問警方，到底有沒有刺中男友的陰莖。

在法庭上，瑪莉娜坦承，犯案時喝到爛醉，還有吸食大麻，「我想要傷害他的陰莖，但因為他動了，反而刺中他的大腿。」儘管她堅稱是嚴重性虐的受害者，此舉只是為了自衛，但調查人員並未發現任何虐待證據，反而發現她對男友控制欲很強，疑似罹患人格障礙，目前沒有藥物能夠治療。

最後，瑪莉娜承認蓄意造成嚴重身體傷害罪名，13日被判處7年監禁與4年延長許可（extended licence），也就是在刑期結束後延長監管，以確保公共安全。

ET快訊
情侶用「孵蛋機」太嗨！男全裸墜樓亡　家長驚：乖女兒竟會抽大麻
快訊／3縣市大雨特報　一路下到入夜
快訊／媽媽帶7歲女兒　17樓墜落雙亡
比已讀不回還敷衍！「LINE打2字」瞬間被惹怒　一票年輕人愛
陸男「想重新生活」衝林口！　海巡：橡皮艇太小雷達難偵測
大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！　他21字護愛反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯驅逐6名英外交官！控從事「間諜活動」　英國斥：毫無根據

求歡遭拒！她半夜「揮刀怒刺男友下體」　被逮認了：想砍GG

美宣布對「俄羅斯官媒」實施新制裁！　控秘密干預美國民主

范斯：北京終將侵台　美軍武器全給烏克蘭「不利台灣禦敵」

德軍艦不顧北京反對穿越台海　德總理：是國際水域

澤倫斯基證實9月將會晤拜登　遞交烏克蘭勝利計畫

哈瑪斯領導人「神隱1年」發聲了　重申對抗以色列決心

川普、賀錦麗都不挺？　教宗方濟各籲美國選民：兩害相權取其輕

軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　美軍回應了

頭過身沒過！賊鑽門「脖子卡住」氣絕斃命　詭異站死行竊現場

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

騰訊回應情侶辦公室吵架事件

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

俄羅斯驅逐6名英外交官！控從事「間諜活動」　英國斥：毫無根據

求歡遭拒！她半夜「揮刀怒刺男友下體」　被逮認了：想砍GG

美宣布對「俄羅斯官媒」實施新制裁！　控秘密干預美國民主

范斯：北京終將侵台　美軍武器全給烏克蘭「不利台灣禦敵」

德軍艦不顧北京反對穿越台海　德總理：是國際水域

澤倫斯基證實9月將會晤拜登　遞交烏克蘭勝利計畫

哈瑪斯領導人「神隱1年」發聲了　重申對抗以色列決心

川普、賀錦麗都不挺？　教宗方濟各籲美國選民：兩害相權取其輕

軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　美軍回應了

頭過身沒過！賊鑽門「脖子卡住」氣絕斃命　詭異站死行竊現場

新竹國道火燒車！小貨車開到一半突起火　燒剩骨架

2300億大單！　羅馬尼亞買32架F-35A

MINI「電動性能3門掀背」曝光！258匹續航401公里、台灣明年見

介文汲稱AIT關切柯文哲案　涉外人士駁：中共御用名嘴當之無愧

情侶用「孵蛋機」太嗨！男全裸墜樓亡　家長驚：乖女兒竟會抽大麻

俄羅斯驅逐6名英外交官！控從事「間諜活動」　英國斥：毫無根據

林佳龍邀吐國議長體驗「蛋黃酥烘焙」　共慶台灣與吐瓦魯建交45週年

印度導演提告：《魷魚遊戲》抄襲我電影！　大動作要求Netflix給錢

雨區今擴大　下周可能有雙颱接力

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司　捐贈南消五大隊災情勘查車1輛

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

美國前球星手滑直播性愛過程　女伴嬌喘聲曝

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑

頭過身沒過　賊鑽門「卡頸」斃命

美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉

大馬收容所兒少性虐案 　警擴大偵辦擬採受害者DNA

軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　美軍回應了

美課徵陸電動車100%關稅　9/27生效

千萬名畫《女孩與氣球》被偷了！警方火速出手

20歲男拍片挑戰　劇毒眼鏡蛇放口中斃命

白宮：美國對提供烏克蘭長程飛彈政策並未改變

德國防長證實　2德艦今通過台灣海峽

范斯：北京終將侵略 美軍武器全給烏克蘭不利台禦敵

澳科學家：巨型金塊「源自於地震」

教宗籲美國選民：兩害相權取其輕

更多熱門

相關新聞

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

大陸一28歲女孩嫁給模範男友才兩個月，就因為沒給丈夫遊戲課金，慘遭對方家暴，最後雙目失明，生活無法自理，只能靠爸媽照顧。2024年8月30日，河南省鄭州市中原區人民法院判決，丈夫犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。

縱火燒死女國手　恐怖前男友也不治

縱火燒死女國手　恐怖前男友也不治

25歲女警陳屍家中！兇手竟是「變態老爸」

25歲女警陳屍家中！兇手竟是「變態老爸」

9月嬰遭虐　狠父母：以為瘀青擦藥就好

9月嬰遭虐　狠父母：以為瘀青擦藥就好

高雄浴缸女屍命案　死者妹痛揭惡男友恐怖行徑

高雄浴缸女屍命案　死者妹痛揭惡男友恐怖行徑

關鍵字：

家暴閹割求歡

讀者迴響

熱門新聞

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

美國前球星手滑直播性愛過程　女伴嬌喘聲曝

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

女童8樓墜落　保全當肉墊救一命

即／花蓮台9線164.5k土石流！雙向阻斷

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

0056、00878、00919超狂加薪公開　想月配1萬最低不到104萬

快訊／國3「6車追撞」！緊急應變小組成立

H級女優「圖書館野戰」台大喊告　成人平台反擊

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面