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沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月「遭家暴失明」淚：以為是模範男友

▲▼女子新婚兩月因沒給丈夫遊戲充錢遭家暴失明。（圖／翻攝自維度新聞）

▲女子新婚兩月因沒給丈夫遊戲儲值遭家暴失明。（圖／翻攝自維度新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一28歲女孩嫁給模範男友才兩個月，就因為沒給丈夫遊戲課金，慘遭對方家暴，最後雙目失明，生活無法自理，只能靠爸媽照顧。2024年8月30日，河南省鄭州市中原區人民法院判決，丈夫犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。

據《維度新聞》報導，女孩名叫小雪，今年28歲，是內蒙古人。2022年，在親戚的介紹下，小雪認識了大她2歲的謝姓男子。

在談戀愛期間，謝男對小雪無微不至，小雪很滿意這個模範男友，但因為對方酷愛打遊戲，為此兩人發生過不少爭吵。一段時間後，謝男覺得時機已到，便向小雪求婚。

儘管雙方還不太瞭解，但最終小雪還是同意了，兩人步入了婚姻的殿堂。然而小雪不曾想到，曾經讓她充滿期待的婚姻生活，竟成為日後難以磨滅的夢魘。

婚後，小雪和謝男在表哥的介紹下去河南打工。可到了河南後，兩人都未能找到工作。謝男卻更加貪戀網路遊戲，一次次跟小雪要錢往裡面儲值。

2023年3月19日兩人結婚剛剛過了兩個月，謝男再次向小雪討要1萬塊錢（人民幣，下同）。小雪說，聘金已經花得差不多了，自己已經沒有錢了。

憤怒之下，謝男向小雪揮起了拳頭，打得小雪鼻血直流。小雪大喊救命，「他拿拳頭打我，後來用平底鍋。」更讓小雪感到生氣和寒心的是，正在和謝男進行微信電話的婆婆在手機的那一端還火上澆油，「他媽媽也沒說好話，讓我給他錢，不給錢就往死裡打我。」

小雪的表哥趕到二人住處時，看到謝男正騎在小雪身上，用睡褲拼命勒住她的脖子。表哥立即衝過去，制止了妹夫的行為，隨後撥打了急救電話，小雪被迅速送往鄭州大學第五附屬醫院進行緊急搶救。

小雪之後在醫院的重症監護室（ICU）救治了很長時間。經過3個多月的昏迷，小雪終於甦醒過來。但睜開眼睛的那一刻，小雪發現自己陷入了一片無盡的黑暗之中，再也看不到這個世界。

小雪的父母聽到消息後，第一時間從老家內蒙古趕到河南。母親說，當時小雪的情況非常嚴重，醫生的診斷顯示，她的顱內出血致視神經萎縮，導致她雙目失明，同時她的身體也遭受了多處嚴重傷害，生活完全無法自理。

「從出事到現在，我們為了給小雪治病，抵押了老家的房子帶她跑遍北京的各大醫院，花費數十萬元，但給出的答覆都是視神經萎縮不可逆，小雪只能回家休養，等待奇跡的發生」，小雪母親說，腦部的缺氧缺血導致小雪至今渾身無力，再加上雙目失明，小雪的生活根本無法自理，不僅走路需要父母攙扶，甚至連吃飯的力氣都沒有。小雪媽媽整日以淚洗面，擔心女兒日後的生活。

為了維持後續的康復治療，小雪想要拿回屬於自己的財產，可沒想到，連小雪自己名下的車都被謝男偷偷過戶給了自己母親。小雪聲淚俱下地控訴婆家的冷漠與無情，「即便當時當地多家媒體介入報導，婆家仍然無動於衷。」

2023年12月份，小雪的傷情報告顯示損傷程度為重傷一級，謝男被正式批捕。2024年8月30日，河南省鄭州市中原區人民法院判決、謝男犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。謝男於判決生效後10日內賠小雪人民幣656798.52元（人民幣，下同）。小雪的父母已在法定期限內9月6日向檢察院提出抗訴申請。

小雪母親表示，「出事以後謝男的家人不管不問，在派出所的強制要求下才拿出3.6萬醫療費。我們的訴求有兩個，一是讓謝男受到法律嚴懲，二是讓婆家出醫藥費為小雪治病。」

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