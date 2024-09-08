25歲女警陳屍家中！兇手竟是「跟蹤狂老爸」　迷戀女兒偷藏內衣

▲ 馬貝拉遭親生父親殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國猶他州女警馬貝拉（Marbella Martinez）才剛從警校畢業，前途一片光明，8月卻被發現陳屍家中，兇手竟是她的親生父親，因迷戀女兒長期跟蹤騷擾，最終親手將她勒斃，犯案後還偷走雙胞胎的身分證件逃出國。

綜合《紐約郵報》等美媒，猶他州鹽湖郡25歲警員（Deputy Sheriff）馬貝拉的遺體8月1日在圖埃勒（Tooele）的家中床上被發現，臉部和頸部有明顯抓痕。而她54歲的父親赫克托（Hector Ramon Martinez-Ayala）面臨多項指控，包括謀殺、妨礙司法公正、跟蹤及非法金融交易等罪名，6日被起訴。

調查人員指出，赫克托迷戀女兒且控制欲強烈，傳訊息給女兒的語氣「比起父親更像吃醋的情人」。馬貝拉深受父親騷擾所苦，今年2月在父親房間裡發現一袋她的內衣，且赫克托今年7月還在女兒車上安裝追蹤裝置和隱藏式攝影機，為的就是在女兒和戀愛對象外出度假時掌握她的行蹤。

赫克托被控於7月31日將女兒勒死，隨後傳訊息給雙胞胎兄弟說道，「兄弟，你知道我有多愛你吧，我犯了個大錯，一種不可原諒的罪。我現在太害怕了，不知道該怎麼做。我想我不會再回來了」，後來便持兄弟的證件輾轉出境，前往機場途中還把手機丟棄，至今下落不明。

年輕的馬貝拉剛從警校畢業不久，今年1月11日才宣誓就職。鹽湖郡警長辦公室在案發後聲明哀悼，「與我們共事的短暫時間裡，她成為我們珍貴的朋友，也是團隊裡不可或缺的一份子，她不幸死亡對我們所有人都是巨大損失。」