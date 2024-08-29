　險被恐怖男友打死又潑酸！家人頻勸分手不成　她竟陳屍商旅浴缸

▲女子詭異陳屍高雄某商旅浴缸，母姊悲痛認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄一名49歲方姓女子離奇全裸陳屍浴缸，檢方今（29）日上午相驗釐清真正死因，另也帶回疑涉有重嫌的方女男友，偵訊調查中。方女妹妹從台南趕赴高雄殯儀館，無奈揭「惡男友」過去種種暴力行徑，除了差點打死姊姊，也曾到姊姊的攤販潑鹽酸，家人曾多次勸分手未果，最終依然發生憾事。

▲女子詭異陳屍高雄某商旅浴缸，母姊悲痛認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢警今天上午進行相驗，要釐清方女真正的死因，方女的媽媽在其姊姊的攙扶下到場認屍，被問到是否知道雙方交往情況？男子過去有家暴等問題，僅頻頻拭淚，不發一語。

而方女妹妹稍晚則從台南趕來，她說姊姊跟顏姓男友交往大概有6、7年，之前姊姊被顏男打過很多次，2年多前還曾被打到差一點死掉，過去顏男也曾到姊姊賣雞蛋的攤位潑鹽酸，直接潑到姊姊跟員工的腿上。

▲高雄浴缸女屍命案！死者妹痛揭惡男友暴打又潑鹽酸，家人頻勸分手。（圖／記者陳宏瑞攝）

方女妹妹更提到，楊男是吸毒犯，不賺錢，都花姊姊的錢，家人曾多次勸姊姊分手，但方女都不聽，顏男還會去恐嚇方女與前夫生的女兒，雖然有申請家暴令，但也都沒有用，無奈今天依然發生憾事。

這起案件發生在昨天中午，商旅發現方女遲遲未退房，前往查看後驚見她倒臥在浴缸內沒有呼吸心跳，連忙報警，經救護人員到場確認，已明顯死亡。

▲由於顏男有2次家暴前科，警方認定他涉有重嫌，因此將他逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方後續勘驗現場，發現並無打鬥痕跡，方女身上也沒有任何外傷及致命傷，現場卻出現三滴血跡，進一步調閱監視器後，發現顏男在案件曝光之前，就匆匆離開房間，認為案情不單純，另發現顏男有2次家暴前科。

警方懷疑顏男涉有重嫌，經循線追查後，於今(29日)凌晨在新竹某間旅館內將顏男拘提到案。不過顏男到案後說詞反覆交代不清，全案正積極調查當中，詳細案情也有待釐清。