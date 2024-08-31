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社會 社會焦點 保障人權

9月大女嬰遭虐翻白眼　狠父母瞎扯「以為瘀青擦藥就好」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）被指控虐待2名年幼女兒，不僅掌摑當時才2歲大的大女兒，還對9個月大的小女兒施暴，導致小女兒翻白眼、意識不清；阿強辯稱自己太累了，所以沒有立即帶女兒去看醫生；其妻也說，「以為只是瘀青擦個藥就會好了」。台中地院法官日前審理此案，並依成年人故意對兒童犯傷害罪，共2罪，分別判處阿強有期徒刑4個月、1年6個月。

▲▼寶寶,嬰兒,腳（圖／CFP）

▲阿強被指控對年幼的女兒施暴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強在今年5月間因為不滿9個月大的小女兒哭鬧，竟4度施暴，甚至劇烈前後搖動孩子4下；同年同月他與妻子、女兒們一起入住旅館，竟在電梯內掌摑2歲的大女兒，進入房間後又對小女兒毆打、搖晃，導致小女兒意識模糊、翻白眼。

小女兒被送醫救治時，醫護人員發現她的頭部、臉部、腿部均有多處瘀傷，屬於持續性遭人反覆擊打的情形，整起事件才因此曝光。

阿強到案之後辯稱，他有吸毒習慣，還欠債80多萬元尚未還清，當時是因為自己情緒沒有控管好，才會對女兒施暴，加上他太累了，就沒有立刻帶女兒去看醫生。阿強的妻子也聲稱，他們以為只是瘀青，擦個藥就會好了。

台中地院法官認為，阿強身為人父，卻未盡到妥善照顧年幼子女的責任，反而對孩子施暴，妨害孩子的身心健全發育，可見他的法治觀念薄弱、親職能力嚴重不足，考量到他到案之後一度否認犯行，直到法院準備程序時才改口坦承，最終依成年人故意對兒童犯傷害罪，共2罪，分別判處阿強有期徒刑4個月、1年6個月，均不得易科罰金，全案仍可上訴。

而阿強妻子的部分，法院將另案展開審理。

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