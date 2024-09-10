縱火燒死奧運女國手！　恐怖前男友「引火自焚」搶救不治

▲切普特蓋被前男友縱火攻擊，不治身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏干達33歲馬拉松選手切普特蓋（Rebecca Cheptegei）1日在肯亞遭前男友縱火，全身超過75%灼傷，搶救4天後不幸身亡。而嫌疑人在犯案時也引火上身，9日在醫院宣告不治。

《路透社》報導，醫院發言人蘭格特（Daniel Lang'at）10日證實，此案嫌疑人馬蘭加奇（Dickson Ndiema Marangach）已於9日晚間7時50分離世，「他死於他所受到的燒燙傷傷勢。」

當地媒體報導，切普特蓋帶著孩子從教堂回家時，與前男友在家門口發生爭執，隨即遭到對方潑汽油，而馬蘭加奇縱火後，全身也有30%燒燙傷，2人都被送往莫伊教學與轉診醫院（Moi Teaching and Referral Hospital），先後宣告不治。

切普特蓋今年才代表國家出賽巴黎奧運，並且獲得第44名的成績。她是2021年10月迄今第3個在肯亞被謀殺的女性菁英運動員，此案也讓這個東非國家再度關注家暴議題。

人權團體指出，許多國際跑者都會在肯亞的高海拔高地上訓練，但該國女性運動員卻面臨遭受男性剝削與施暴的高度風險，這些男性往往都是被女運動員遠高於當地人收入的獎金吸引而來。