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百年安業再現風華　台南安業國小新校舍動土

▲台南市安業國小13日辦理老舊校舍拆除重建工程動土典禮，市長黃偉哲等人進行儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安業國小13日辦理老舊校舍拆除重建工程動土典禮，市長黃偉哲等人進行儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安業國小13日辦理老舊校舍拆除重建工程動土典禮，市長黃偉哲、市府團隊、立法委員、市議員、麻豆區區長及當地里長等貴賓共同出席，見證市府對市政建設的用心及承諾，展現麻豆在地特色並保留老樹的新校舍預計於2026年完工，可提供麻豆區莘莘學子優質與安全的就學環境。

黃偉哲市長表示，校園安全為教育發展基石，台南市已強化校舍建築結構安全進行耐震詳評鑑測，2023至2026年計5校未達耐震標準，預計挹注改善總經費達5億1145萬2000元。安業國小未來將進行3棟教學大樓群拆除重建，所獲校舍整建經費位列5校之首。黃偉哲市長將持續加強施工品質，以利新校舍務必如期如質完工。

教育局鄭新輝局長表示，安業國小建築設計整合綠建築、光電等綠能趨勢及麻豆在地特色「文旦造型樓梯」與「柚子大埕」，同時保留校園老樹及校友記憶角落。屆時校園整體以全新風貌，再現學校「活力、成長、感恩」願景及風華，每個安業學子將獲得最棒的學習環境與照顧。

▲台南市安業國小13日辦理老舊校舍拆除重建工程動土典禮，市長黃偉哲等人進行儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安業國小校長陳宏吉表示，為兼顧大規模校園整建工程期間教與學品質、師生健康及安全，學生及教職員暫安置鄰近的紀安國小，所採安置模式可激發2校學生互動，均有助於學生學習及成長，感謝市府團隊、紀安國小(含家長會及社區)等各方幫忙及支持。

安業國小老舊校舍拆除重建工程經費為新台幣1億7千6百萬元，包括21間教室、12間廁所、7座樓梯等，由陳文祥建築師事務所承攬設計及監造、繁華工程有限公司承攬施工。預計於新校舍完工後，學校將繼續精進現有特色課程及團隊，以強化孩子競爭力及提供家長優質服務為目標。

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