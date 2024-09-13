提升校園防災教育　台南教育局辦國家防災日校園災害防救示範演練

▲台南市教育局為推動國家防災日學校地震避難疏散演練，13日上午在新化區正新國小國舉辦2024年度國家防災日校園災害防救示範演練觀摩會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局為推動國家防災日學校地震避難疏散演練，13日上午在新化區正新國小國舉辦2024年度國家防災日校園災害防救示範演練觀摩會，結合消防局第四大隊部、新化分隊、山上分隊、安定分隊、南科分隊、善化分隊、新市分隊、新化區公所等多個單位共同演練，邀集各級學校防災教育業務承辦人員採走動式觀摩。

黃偉哲市長表示，0403花蓮地震芮氏規模7.2，台南地區最大震度亦達到4級震度，所幸並未造成重大災損，如何減災與減少人命傷亡，奠基於事前強化防災教育及宣導，每年各機關單位及學校配合辦理演練，強化跨域協力合作及社會參與，以落實防災演練，提升大眾災害防救應變能力，是市府各機關單位及學校共同努力推動的重點。

教育局鄭新輝局長表示，災害往往難以預測及掌握，如何減災與降低校園人員損傷，奠基於事前強化正確防災概念。因此，透過災害防救示範演練觀摩會，宣導各式災害應變處置標準程序，期許能讓與會師長瞭解災害避難要領，有效減緩校園災損，建構安全永續防災校園。

教育局表示，本次演練以梅山斷層錯動造成大規模地震，台南地震強度6強，並影響中洲構造所處鄰近區域作為情境設定，演練結合消防局等協力單位及特搜隊進行人員搜救；並演練新化區公所於學校風雨球場開設臨時緊急收容所，安置暫無法返家的學生，藉由新化區公所社會課課長林怡君及防災士鄭鈞木引導介紹下，增進大家對臨時緊急收容所開設狀況更加了解。

教育局補充表示，另本次演練結合消防局大量傷患演練，採用已建置救護E化管理系統，結合救護平板、大量傷病患檢傷環(拍拍尺)和QR碼，快速建置傷患資料，並將檢傷分類後的傷患適當後送，提升大量傷病患醫療處置效能。本次演練感謝各協力單位積極投入，期許藉由本次走動式觀摩演練，讓學員了解災害來臨時應變處置，提升防災教育之專業與知識，落實校園防災工作上。