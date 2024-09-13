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快訊／黃偉哲出車禍！國道掉落100kg鐵箱　公務車反應不及撞上

▲▼國道1號台南段掉落大鐵盒，導致3自小客、1聯結車撞上。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲昨夜搭乘公務廂型車外出，未料竟在國道發生車禍，幸未受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、莊智勝／台南報導

國道1號北向293.5K、台南新營段昨(12日)晚間9時5分許傳出事故，初步了解，現場為不明車輛掉落重達100多公斤的鐵製工具箱於車道處，導致後方3部自小客、1部聯結車反應不及而撞上。值得關注的是，台南市長黃偉哲的公務廂型車也是其中一輛受害車輛，幸市長僅受到驚嚇，並未受傷。警方後續將調閱沿線監視器追查肇事者，並依法開罰新台幣1萬2000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

國道警方指出，12日晚間有不明車輛疑似未綁妥載運貨物，導致一個鐵製工具箱掉落於車道處，後方來車來不及反應，當場撞上，其中還有自小客撞到車頭爛毀、前保桿脫落，幸這起事故僅有車損，無人受傷。

台南市長黃偉哲昨晚間搭乘公務車外出，行經國道1號時也撞上該掉落車道處的鐵製工具箱。市府今回應，當時發現該鐵箱時已經來不及閃躲，導致座車右側車頭撞毀 。座車當時時速110公里 ，所幸車輛未翻覆，也未被後車追撞，車上所有乘客皆平安。

黃偉哲市長也表示，當時在車上受到驚嚇， 幸好座車未翻覆，車毀、人平安，阿隬陀佛。

警方指出，員警趕抵現場時未發現掉落鐵箱之車輛，後續將調閱沿線監視器追查。警方呼籲，車輛載運應穩妥，避免飛散掉落而危害自身及其他用路人之安全，違者可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，於高速公路處汽車駕駛人新台幣1萬2000元至1萬8000元罰鍰，若因而肇事致人傷亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

▲▼國道1號台南段掉落大鐵盒，導致3自小客、1聯結車撞上。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼國道1號台南段掉落大鐵盒，導致3自小客、1聯結車撞上。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼國道1號台南段掉落大鐵盒，導致3自小客、1聯結車撞上。（圖／記者林東良翻攝）

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