　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

贏過赤崁樓！台南「最強景點」半年吸1049萬人朝聖　網狂推：必訪

▲安平開台天后宮、文化局、安平區公所與台南市鼓樂協會等多家團體，在安平古堡演出鄭成功「開台聖王」，400人共同擊鼓，讓《台南400》鼓動台南、龍躍世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲安平古堡。（圖／記者林東良翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台南除了有歷史文化古都之稱之外，也號稱美食之都，許多道地的特色台灣小吃，在台南處處可見，根據交通部觀光署統計，今年上半年，台南最受歡迎的三大觀光點分別為「安平小鎮」、「南鯤鯓代天府」和「麻豆代天府」。其中，安平小鎮半年就吸引1049萬人朝聖，成為最熱門的景點。

根據交通部觀光署統計，今年1月至6月份，安平小鎮吸引了高達1049萬的遊客人次；南鯤鯓代天府以413萬人次，穩坐第二名的寶座；第3名則是麻豆代天府，316萬人次；南紡購物中心有308萬人次，名列第四；第五名則是藍晒圖文創圈區，210萬人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...
地點 人次
安平小鎮 10497389
南鯤鯓代天府 4137500
麻豆代天府 3166497
南紡購物中心 3088749
藍晒圖文創圈區 2105201
北門鹽業遊憩區 1741565
新化老街 911672
鹽水老街 629296
奇美博物館 492652
關子嶺溫泉區 481219
國立臺灣歷史博物館 298240
臺南市美術館 269995
赤嵌樓 238163
大天后宮 190531
頑皮世界 184228
七股鹽業遊憩區 178745
虎頭埤風景區 169229
祀典武廟 166714
曾文水庫 165071
烏山頭水庫風景區 145634
臺南孔子廟 117672
台南山上花園水道博物館 94753
柳營尖山埤渡假村 94708
黃金海岸 87789
走馬瀨農場 81830
烏樹林休閒園區 38442
馬沙溝濱海遊憩區 0

安平小鎮是個充滿歷史風情的地方，擁有安平古堡、億載金城等國定古蹟，以及知名的安平老街。在Google評價中，安平老街獲得4.2顆星的高分，並有超過4萬則評論。遊客紛紛讚揚這裡古蹟豐富，美食遍地，是一個絕佳的觀光地點。網友留言，「東西物美價廉，不是會坑人的觀光區，附近還有古蹟能參觀（要門票），和海港美食」、「安平老街真的台南必訪，雖然人很多但逛起來很有feel」。

南鯤鯓代天府有著超過360年歷史的王爺廟，也吸引了大量的信徒和遊客前來朝聖。去年，它更是成為台南觀光景點的人氣冠軍。雖然目前排名暫居第二，但仍有413萬人次的遊客造訪，顯示其深厚的人氣。網友留言，「來到這間廟宇，我整個人都肅然起敬了」、「廟宇本身很壯觀，參拜祈福也很靈驗」。

▲台南市區各商圈及古蹟景點紛紛湧現走春人潮，根據觀旅局統計，安平燈區已創下逾100萬參觀人次，初估能帶動商圈內店家營業額成長五成以上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲安平區是許多遊客必去的地方。（圖／記者林東良翻攝）

麻豆代天府則是台南第二大的廟宇，僅次於南鯤鯓代天府，遊客大讚環境優美，能讓人心曠神怡，還能在此處登高望遠，欣賞周邊的美景；此外，麻豆代天府的建築風格也是一大亮點，其華麗而壯觀的建築風格，每一處細節都充滿了藝術氣息。網友表示「風景不錯，去天堂可以登高望遠，看看附近優美的環境，讓人感到心曠神怡」、「參觀天堂和18層地獄真的很有趣，還有滾輪溜滑梯，孩子很喜歡」。

ET快訊
快訊／黃偉哲車禍瞬間曝！國道撞上100kg鐵箱
鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」：追曾姸潔不果惱羞？
全台最早「iPhone 16排隊潮」　死忠果粉搶新色
快訊／板橋冷氣工墜3層樓高死亡
快訊／12:59規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」
北市警喝花酒出事了！　30歲長官暴打50歲下屬
快訊／黃偉哲出車禍！　公務車撞大鐵箱
吳謹言閃婚！陸網炸了…粉絲心碎：我的CP駕崩了
快訊／不二糕餅被爆「蛋黃酥有蟑螂」　台中市府抽查結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

快訊／12:59東部海域規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」

快訊／12:59發生有感地震！初估最大震度3級

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」：追曾姸潔不果惱羞？

串燒連鎖名店透露「雞皮酥雞肉多汁的好吃祕密」

烤串也有難賺時？　連鎖名店：就是最熱和最冷那2週

拚千萬國際客　觀光署加碼再推「高鐵2人同行1人免費」

專訪焦糖楓串燒／不到1坪小烤攤　女力拚成營收近3億

快訊／不二糕餅被爆「蛋黃酥有蟑螂」　台中市府抽查：沒發現蟲體

電動車「2原因」比燃油車燒更久　保險業者加保有條件

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

快訊／12:59東部海域規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」

快訊／12:59發生有感地震！初估最大震度3級

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」：追曾姸潔不果惱羞？

串燒連鎖名店透露「雞皮酥雞肉多汁的好吃祕密」

烤串也有難賺時？　連鎖名店：就是最熱和最冷那2週

拚千萬國際客　觀光署加碼再推「高鐵2人同行1人免費」

專訪焦糖楓串燒／不到1坪小烤攤　女力拚成營收近3億

快訊／不二糕餅被爆「蛋黃酥有蟑螂」　台中市府抽查：沒發現蟲體

電動車「2原因」比燃油車燒更久　保險業者加保有條件

快訊／追京華城弊案！北檢上午查柯文哲　下午二度提訊應曉薇

陸海警船中秋節前夕侵擾我水域！　海巡「1對1」平行對應驅離

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

黃偉哲車禍瞬間曝！漆黑國道突現100kg鐵箱　公務車反應不及直撞

直擊／赴韓當練習生竟接連撞鬼！　他突崩潰大哭內幕曝光

快訊／豪神變「林爸」！　林書豪暢談育兒經好滿足

6大壽險進場承作房貸　專家：原保戶較吃香「多看多比較」

鍾孟宏宇宙再現神仙卡司！　《餘燼》張震、莫子儀雙影帝同台飆戲

快訊／鄭怡靜遭中國強敵王曼昱逆轉　1比3無緣澳門冠軍賽4強

斥資1.2億、坐擁機場美景！Volvo全新台北濱江展示暨服務中心啟用

生活熱門新聞

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

李珠珢沒刪除「中華民國國旗」　IG出現BUG

陳佩琪保險箱放百萬！他質疑怪怪的　一票卻喊正常

更多熱門

相關新聞

國旅房價太貴！　上班族指「雙人房一晚2867元」才合理

國旅房價太貴！　上班族指「雙人房一晚2867元」才合理

中秋節即將到來，有不少上班族已請好假準備迎接4天假期，根據交通部觀光署統計，今年上半年國人出國人次年增約68％，但國旅現況卻紛紛衰退，1111人力銀行調查，有8成上班族認為，國旅最該改善房價昂貴的情形，且認為合理的雙人房價應該落在一晚2867元，因此整體給出國旅的評價僅61.2。

台南永康就業中心與民眾歡樂過中秋　

台南永康就業中心與民眾歡樂過中秋　

台南妹自拍性愛片PO上網！男友一看怒告

台南妹自拍性愛片PO上網！男友一看怒告

台南正生公園暨地下停車場正式啟用

台南正生公園暨地下停車場正式啟用

台南8億前瞻停車場啟用民眾即陳情步道問題

台南8億前瞻停車場啟用民眾即陳情步道問題

關鍵字：

台南旅遊國旅安平

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面