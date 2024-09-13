贏過赤崁樓！台南「最強景點」半年吸1049萬人朝聖　網狂推：必訪

▲安平古堡。（圖／記者林東良翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台南除了有歷史文化古都之稱之外，也號稱美食之都，許多道地的特色台灣小吃，在台南處處可見，根據交通部觀光署統計，今年上半年，台南最受歡迎的三大觀光點分別為「安平小鎮」、「南鯤鯓代天府」和「麻豆代天府」。其中，安平小鎮半年就吸引1049萬人朝聖，成為最熱門的景點。

根據交通部觀光署統計，今年1月至6月份，安平小鎮吸引了高達1049萬的遊客人次；南鯤鯓代天府以413萬人次，穩坐第二名的寶座；第3名則是麻豆代天府，316萬人次；南紡購物中心有308萬人次，名列第四；第五名則是藍晒圖文創圈區，210萬人次。

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地點 人次 安平小鎮 10497389 南鯤鯓代天府 4137500 麻豆代天府 3166497 南紡購物中心 3088749 藍晒圖文創圈區 2105201 北門鹽業遊憩區 1741565 新化老街 911672 鹽水老街 629296 奇美博物館 492652 關子嶺溫泉區 481219 國立臺灣歷史博物館 298240 臺南市美術館 269995 赤嵌樓 238163 大天后宮 190531 頑皮世界 184228 七股鹽業遊憩區 178745 虎頭埤風景區 169229 祀典武廟 166714 曾文水庫 165071 烏山頭水庫風景區 145634 臺南孔子廟 117672 台南山上花園水道博物館 94753 柳營尖山埤渡假村 94708 黃金海岸 87789 走馬瀨農場 81830 烏樹林休閒園區 38442 馬沙溝濱海遊憩區 0

安平小鎮是個充滿歷史風情的地方，擁有安平古堡、億載金城等國定古蹟，以及知名的安平老街。在Google評價中，安平老街獲得4.2顆星的高分，並有超過4萬則評論。遊客紛紛讚揚這裡古蹟豐富，美食遍地，是一個絕佳的觀光地點。網友留言，「東西物美價廉，不是會坑人的觀光區，附近還有古蹟能參觀（要門票），和海港美食」、「安平老街真的台南必訪，雖然人很多但逛起來很有feel」。

南鯤鯓代天府有著超過360年歷史的王爺廟，也吸引了大量的信徒和遊客前來朝聖。去年，它更是成為台南觀光景點的人氣冠軍。雖然目前排名暫居第二，但仍有413萬人次的遊客造訪，顯示其深厚的人氣。網友留言，「來到這間廟宇，我整個人都肅然起敬了」、「廟宇本身很壯觀，參拜祈福也很靈驗」。

▲安平區是許多遊客必去的地方。（圖／記者林東良翻攝）

麻豆代天府則是台南第二大的廟宇，僅次於南鯤鯓代天府，遊客大讚環境優美，能讓人心曠神怡，還能在此處登高望遠，欣賞周邊的美景；此外，麻豆代天府的建築風格也是一大亮點，其華麗而壯觀的建築風格，每一處細節都充滿了藝術氣息。網友表示「風景不錯，去天堂可以登高望遠，看看附近優美的環境，讓人感到心曠神怡」、「參觀天堂和18層地獄真的很有趣，還有滾輪溜滑梯，孩子很喜歡」。