贏過赤崁樓！台南「最強景點」半年吸1049萬人朝聖　網狂推：必訪

▲安平古堡。（圖／記者林東良翻攝）
記者施怡妏／綜合報導
台南除了有歷史文化古都之稱之外，也號稱美食之都，許多道地的特色台灣小吃，在台南處處可見，根據交通部觀光署統計，今年上半年，台南最受歡迎的三大觀光點分別為「安平小鎮」、「南鯤鯓代天府」和「麻豆代天府」。其中，安平小鎮半年就吸引1049萬人朝聖，成為最熱門的景點。
根據交通部觀光署統計，今年1月至6月份，安平小鎮吸引了高達1049萬的遊客人次；南鯤鯓代天府以413萬人次，穩坐第二名的寶座；第3名則是麻豆代天府，316萬人次；南紡購物中心有308萬人次，名列第四；第五名則是藍晒圖文創圈區，210萬人次。
|地點
|人次
|安平小鎮
|10497389
|南鯤鯓代天府
|4137500
|麻豆代天府
|3166497
|南紡購物中心
|3088749
|藍晒圖文創圈區
|2105201
|北門鹽業遊憩區
|1741565
|新化老街
|911672
|鹽水老街
|629296
|奇美博物館
|492652
|關子嶺溫泉區
|481219
|國立臺灣歷史博物館
|298240
|臺南市美術館
|269995
|赤嵌樓
|238163
|大天后宮
|190531
|頑皮世界
|184228
|七股鹽業遊憩區
|178745
|虎頭埤風景區
|169229
|祀典武廟
|166714
|曾文水庫
|165071
|烏山頭水庫風景區
|145634
|臺南孔子廟
|117672
|台南山上花園水道博物館
|94753
|柳營尖山埤渡假村
|94708
|黃金海岸
|87789
|走馬瀨農場
|81830
|烏樹林休閒園區
|38442
|馬沙溝濱海遊憩區
|0
安平小鎮是個充滿歷史風情的地方，擁有安平古堡、億載金城等國定古蹟，以及知名的安平老街。在Google評價中，安平老街獲得4.2顆星的高分，並有超過4萬則評論。遊客紛紛讚揚這裡古蹟豐富，美食遍地，是一個絕佳的觀光地點。網友留言，「東西物美價廉，不是會坑人的觀光區，附近還有古蹟能參觀（要門票），和海港美食」、「安平老街真的台南必訪，雖然人很多但逛起來很有feel」。
南鯤鯓代天府有著超過360年歷史的王爺廟，也吸引了大量的信徒和遊客前來朝聖。去年，它更是成為台南觀光景點的人氣冠軍。雖然目前排名暫居第二，但仍有413萬人次的遊客造訪，顯示其深厚的人氣。網友留言，「來到這間廟宇，我整個人都肅然起敬了」、「廟宇本身很壯觀，參拜祈福也很靈驗」。
▲安平區是許多遊客必去的地方。（圖／記者林東良翻攝）
麻豆代天府則是台南第二大的廟宇，僅次於南鯤鯓代天府，遊客大讚環境優美，能讓人心曠神怡，還能在此處登高望遠，欣賞周邊的美景；此外，麻豆代天府的建築風格也是一大亮點，其華麗而壯觀的建築風格，每一處細節都充滿了藝術氣息。網友表示「風景不錯，去天堂可以登高望遠，看看附近優美的環境，讓人感到心曠神怡」、「參觀天堂和18層地獄真的很有趣，還有滾輪溜滑梯，孩子很喜歡」。
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