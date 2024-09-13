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台南市金城獅子會　捐贈南消第六救災救護大隊團體勤務服裝

▲台南市金城獅子會13日捐贈台南市消防局第六救災救護大隊全體消防人員，價值約28萬元團體服排汗衫，並提供20套備用服裝，總計約190套。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市金城獅子會13日捐贈台南市消防局第六救災救護大隊全體消防人員，價值約28萬元團體服排汗衫，並提供20套備用服裝，總計約190套。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市金城獅子會13日捐贈台南市消防局第六救災救護大隊全體消防人員，價值約28萬元團體服排汗衫，並提供20套備用服裝，總計約190套，捐贈方由金城獅子會會長唐志浩代表，第六救災救護大隊大隊長邱淵明代表受贈。

▲台南市金城獅子會13日捐贈台南市消防局第六救災救護大隊全體消防人員，價值約28萬元團體服排汗衫，並提供20套備用服裝，總計約190套。（圖／記者林東良翻攝，下同）

金城獅子會會長唐志浩表示，消防工作大部分為高強度的體力活動，特別是在處理火災、救援及其他緊急事件時，消防人員經常需在短時間內多次更換服裝，影響消防工作的效率和安全性。此次捐贈的團體服希望對於第六救災救護大隊消防弟兄的應變能力及工作效率有助益。本次捐贈的背後，是金城獅子會與國際獅子會長期秉持「服務社會，回饋社區」的理念，透過捐贈活動幫助消防人員在工作中更加高效安全，並希望藉此拋磚引玉，呼籲更多社會力量關注消防與公共安全的發展。

▲台南市金城獅子會13日捐贈台南市消防局第六救災救護大隊全體消防人員，價值約28萬元團體服排汗衫，並提供20套備用服裝，總計約190套。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，感謝金城獅子會會長唐志浩及眾獅友的全力支持，使這次捐贈得以順利完成。這批團體服將大大提高消防人員的工作便利性與安全性，對於日常救災和應對突發事件具有重要意義。

消防局局長李明峯表示，十分感謝台南市金城獅子會暨國際獅子會300E-1區眾分會會長及獅友們支持熱心挹注社會資源，消防弟兄將民間捐贈力量轉化，積極為民服務，保障市民財產安全。

▲台南市金城獅子會13日捐贈台南市消防局第六救災救護大隊全體消防人員，價值約28萬元團體服排汗衫，並提供20套備用服裝，總計約190套。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六大隊繼續秉持著市長黃偉哲的施政理念及消防局長李明峯守護市民生命財產安全的承諾，感謝台南市金城獅子會暨國際獅子會300E-1區眾分會會長及獅友們，長年對消防的支持與照顧，無私為消防為社會付出，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，共同打造宜居的城市-台南。

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